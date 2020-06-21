عالم بريطانى: عزل الزائرين للمملكة المتحدة 14 يوما "غير مجدى " ويجب إسقاطه

كتبت رباب فتحى

انتقد العالم البريطانى البارز، بيتر بيوت إجراء الحجر الصحي "غير المجدي تمامًا" الذي أجرته الحكومة لمدة 14 يومًا للمسافرين إلى المملكة المتحدة ، وقال إنه ينبغي على الوزراء إسقاطه في أقرب وقت ممكن، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وقال مدير مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي ، الذي شارك في اكتشاف فيروس إيبولا ، إنه يتوقع أيضًا أن تكون أي موجة ثانية من "كوفيد19 سلسلة من موجات تفشى محلية" ، بدلاً من "تسونامي" في جميع أنحاء البلاد .

وقال البروفيسور بيوت ، في حديث مع برنامج أندرو مار على بي بي سي ، إن الإجراء الذي يتطلب من الأفراد الذين يصلون إلى المملكة المتحدة للعزل الذاتي لمدة أسبوعين "سيكون منطقياً" قبل أن يكون لدى البلاد حالات إصابة بالفيروس.

واعتبارًا من 8 يونيو ، طُلب من الركاب الذين يصلون إلى بريطانيا تقديم عنوان إلى السلطات ، التي لديها القدرة على القيام بزيارات مفاجئة لضمان الامتثال لتدابير الحجر الصحي. أولئك الذين يخرقون القواعد يواجهون غرامة تصل إلى 1000 جنيه إسترليني.

وقال البروفيسور بيوت إن هناك "إجراءات غير مجدية تمامًا مثل الحجر الصحي للمسافرين العائدين" ، مضيفًا: "إن الأضرار التي يلحقها البلد بالاقتصاد ستكون هائلة. لذا دعونا نأمل في إسقاط تلك القاعدة في أقرب وقت ممكن ، ودعنا نركز على ما ينجح. "

وتأتي تصريحاته في الوقت الذي يواجه فيه بوريس جونسون ضغوطًا شديدة من نواب المحافظين وصناعة الطيران للتخلي عن السياسة ويقال إنه يجري محادثات مع الوزراء بشأن فتح "ممرات السفر" - مما يسمح للناس بالسفر بين دولتين دون الحاجة إلى الحجر الصحي على العودة إلى المملكة المتحدة.

وتستعد الحكومة لتخفيف المبادئ التوجيهية للمسافة الاجتماعية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.