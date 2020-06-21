وأفادت الصحيفة بأن عدد الإصابات في طوكيو لاتزال تشهد ارتفاعا نسبيا منذ أن أنهت اليابان أسبوع الأول بعد رفع القيود المفروضة على السفر عبر محافظاتها تمامًا.

وسجلت طوكيو 39 و35 و41 إصابة جديدة أيام السبت والجمعة والخميس من الأسبوع الماضي على التوالي، بينما كان المتوسط الأسبوعي للحالات اليومية 34.4 حتى يوم الأحد الماضي، ويُعد الحفاظ على المتوسط الأسبوعي أقل من 20 حالة أحد معايير المراقبة في طوكيو لتسهيل طلبات إغلاق الأعمال التجارية والعزل المنزلي.



