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طلاب الثانوية العامة فى البحر الأحمر: امتحان اللغة العربية سهل وبسيط ..صور

الأحد، 21 يونيو 2020 03:20 م
طلاب الثانوية العامة فى البحر الأحمر: امتحان اللغة العربية سهل وبسيط ..صور طلاب الثانوية العامة بعد خروجهم من أمتحان اللغة العربيه بالبحر الاحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن طلاب الثانوية العامة بمدارس البحر الأحمر، وخاصة مدينة الغردقة ، عن سهولة امتحان اللغة العربية ، حيث خرج الطلاب من المدارس ورسمت سهولة الامتحان على وجوههم البسمة فى أول ايام امتحانات الثانوية العامة  .

وكان ينتظر خارج اللجان وبالشوارع الفرعية المحيطة بالمدارس أولياء أمور طلاب المدارس للاطمئنان على ابنائهم عقب امتحان الثانوية العامة اليوم، حيث قام رجال الامن بقفل كل الشوارع المؤدية للمدارس   .

كان توافد منذ الثامنة من صباح اليوم الأحد، أول أيام انطلاق ماراثون الثانوية العامة، 2632 طالبا من بمحافظة البحر الأحمر على 16 لجنة على مستوى المحافظة وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجدـ وبدأت عملية توافد الطلاب بالمرور على بوابات التعقيم من ثم قياس درجة الحرارة، ثم تفتيش الطلاب من خلال جهاز كشف عن معادن وكذلك تسليمهم اوفر شوز لغطاء الاحذية ثم تسليمهم الكمامات.

ووضعت كل مدرسة مكان مخصص لتسليم الحقائب والهواتف به قبل دخول اللجنة، كذلك يمر من خلال بوابات التعقيم الثنائية بجميع متعلقاته بمجرد دخوله المدرسة من الطلاب والطالبات، وينطبق الامر على المراقبين والملاحظين بكل مدرسة .

 

وكانت اعلنت محافظة البحر الأحمر، استعدادها لاستقبال طلاب وطالبات الثانوية العامة، لأداء الامتحان للعام 2019 / 2020 بكافة مدن المحافظة، حيث أكد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورنا المستجد وقد أمر بتشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمات بالمحافظة استعداداً لعقد امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

 

خروج الطلاب بعد أداء الامتحان بالبحر الأحمر (1)
خروج الطلاب بعد أداء الامتحان بالبحر الأحمر

 

خروج الطلاب بعد أداء الامتحان بالبحر الأحمر (2)
خروج الطلاب بعد أداء الامتحان بالبحر الأحمر

 

خروج الطلاب بعد أداء الامتحان بالبحر الأحمر (3)
خروج الطلاب بعد أداء الامتحان بالبحر الأحمر

 

خروج الطلاب بعد أداء الامتحان بالبحر الأحمر (4)
خروج الطلاب بعد أداء الامتحان بالبحر الأحمر

 

خروج الطلاب بعد أداء الامتحان بالبحر الأحمر (5)
خروج الطلاب بعد أداء الامتحان بالبحر الأحمر

 

خروج الطلاب بعد أداء الامتحان بالبحر الأحمر (6)
خروج الطلاب بعد أداء الامتحان بالبحر الأحمر

 

 


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