طبيب تركى بعد إلغاء اجراءات مكافحة كورونا: المجمتع خرج عن السيطرة

قال الدكتور لفانت أكين خبير الصحة العامة وعضو المجلس العلمى لوزارة الصحة التركية إن هناك تصورًا في المجتمع فى تركيا بأن فيروس كورونا قد انتهى مؤكداً "لقد خرج المجتمع عن السيطرة" بحسب ما جاء فى موقع t24، وجاءت تصريحات الدكتور لفانت أكين خبير الصحة العامة وعضو المجلس العلمى لوزارة الصحة التركية فى حواره مع محرم صاري كايا من جريدة خبر ترك، مشيراً إلى أن المجتمع قد وصل إلى حالة "اللامبالاة" بعد أن أنهكه فيروس كورونا.

وأمس سجلت وزارة الصحة في تركيا 1,248 إصابة جديدة بعد الانتهاء من 41,112 فحص جديد بآخر 24 ساعة، جاء ذلك بحسب إحصائية صادرة عن الوزارة ،حيث بلغ إجمالي عدد حالات الشفاء 158,828حالة.

وأفادت الوزارة بتسجيل 1,312 حالة شفاء جديدة مقابل تسجيل 22 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4,927

ونوهت إلى أن العدد الإجمالي للفحوصات 2,904,744 في حين أن العدد الإجمالي للذين يستخدمون أجهزة تنفس يبلغ 318.