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طارق شوقى: طلاب الثانوية العامة شعروا بالارتياح من امتحان اليوم الأول

الأحد، 21 يونيو 2020 11:34 م
طارق شوقى: طلاب الثانوية العامة شعروا بالارتياح من امتحان اليوم الأول وزير التربية والتعليم
كتب أيمن رمضان

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أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن معظم طلاب الثانوية العامة شعروا بالارتياح من امتحان اليوم الأول، مشيراً إلى أن بعض الصور والفيديوهات التى تم تداولها عبر السوشيال ميديا، تروج لشائعات سلبية تهدف إلى محاربة المنظومة الجديدة ولا تريد الخير لمصر.

وأضاف "شوقى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الوزارة لن تلتفت إلى  الشكاوى التى يطلقها البعض على السوشيال ميديا، كونها لا تريد الخير لمصر، مشدداً على أن الوزارة تستجيب لأى شخص يتقدم بشكوى.

وتابع وزير التربية والتعليم:" أول مكان انتشرت فيه صور ما يقولون أنها للغش كانت مواقع تابعة للإخوان، مؤكداً أن نسبة حضور الطلاب فى اليوم الأول للامتحانات تزيد الـ99%.


طارق شوقى

اخبار مصر

التربية والتعليم

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية

اليوم السابع بلس

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