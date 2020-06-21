اليوم السابع
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ضبط 30 ألف كمامة مجهولة المصدر بمصنع غير مرخص بالجيزة

الأحد، 21 يونيو 2020 11:39 ص
ضبط 30 ألف كمامة مجهولة المصدر بمصنع غير مرخص بالجيزة كمامات-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - أحمد حسني

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تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مصنع مستلزمات طبية بدون ترخيص بالجيزة وبداخله 30000 كمامة مجهولة المصدر، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لمكافة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق للتصدى لجرائم الغش التجارى .
 
ورد معلومات لإدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام كلٍ من (طالب– ربة منزل) باتخاذهما شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة مركز شرطة العمرانية كمصنع بدون ترخيص لإنتاج الكمامات الطبية من خامات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط المتحرى عنهما، وبتفتيش المصنع عثر بداخله على (30000 كمامة منتج نهائى) مصنعة من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية لإدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

غش

كمامات

كورونا

كورونا نيوز

الداخلية

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