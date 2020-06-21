اليوم السابع
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الأحد، 21 يونيو 2020 11:56 ص
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ضبط 3 قضايا نصب وتحويلات غير مشروعة بقيمة 25 ألف يورو

الأحد، 21 يونيو 2020 11:46 ص
ضبط 3 قضايا نصب وتحويلات غير مشروعة بقيمة 25 ألف يورو حبس-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - أحمد حسني

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واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة .
 
 
وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط  (3) قضايا " تحويلات مالية غير مشروعة– نصب وإحتيال- إحتيال مصرفى" وقدرت المبالغ المالية التى تم ضبطها مستندياً بقيمة (120 ألف دولار أمريكى- 25 ألف يورو) مُتهم فيها  (4) أشخاص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.
 
 

نصب

حملات امنية

الداخلية

عملة

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