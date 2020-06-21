ضبط 3 قضايا نصب وتحويلات غير مشروعة بقيمة 25 ألف يورو

كتب محمود عبد الراضي - أحمد حسني

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة .

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (3) قضايا " تحويلات مالية غير مشروعة– نصب وإحتيال- إحتيال مصرفى" وقدرت المبالغ المالية التى تم ضبطها مستندياً بقيمة (120 ألف دولار أمريكى- 25 ألف يورو) مُتهم فيها (4) أشخاص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.