ضبط 120 ألف كمامة مجهولة المصدر بمصنع غير مرخص بالمنوفية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مصنع لتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص بالمنوفية بداخله 120000 كمامة غير مطابقة للمواصفات، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لمكافة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق للتصدى لجرائم الغش التجارى.

تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع الجهات المعنية من ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع كمامات غير مطابقة للمواصفات بإحدى القرى بدائرة مركز شبين الكوم داخل مزرعة (أحد المواطنين – مقيم بذات الناحية) وتم ضبط 2 ماكينة سحب وغزل و 120000 كمامة غير مطابقة للمواصفات و 750 كيلو قماش خام مستلزمات تصنيع و 100 كيلو أستك و 1500 علبة فارغة لتعبئة المنتج وكمية من الشمع المُستخدم فى عملية التصنيع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.