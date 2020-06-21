ضبط موظف بالأوقاف وبحوزته 453 تذكرة هيروين و100 جرام قبل توزيعها بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

تمكن ضباط مباحث قسم ثان أسيوط ، من ضبط موظف بالأوقاف ، وبحوزته 453 تذكرة هيروين و100 جرام من خام الهيروين ، بمنطقة الوليدية بأسيوط قبل توزيعها .

كان اللواء اسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط ، قد تلقى إخطارا من اللواء منتصر عويضة مدير مباحث المديرية ، يفيد بورود معلومات من المقدم أحمد أبوبكر رئيس مباحث قسم ثان أسيوط ، تفيد بقيام موظف بالاوقاف بترويج وبيع المواد المخدرة بمنطقة الوليدية .

على الفور تم تشكيل فريق بحث ضم العميد محمد المهدى وكيل ادارة البحث والمقدم احمد ابوبكر رئيس مباحث القسم وبمشاركة النقيب احمد عبدالمقصود بمباحث القسم ، تحت اشراف اللواء منتصر عويضة مدير المباحث والعميد عصام غانم مدير فرع الامن العام ، حيث تم ضبط " ياسر ي. أ . " ٤٥ موظف بالاوقاف ومقيم الاربعين وبحوزته ٤٥٣ تذكرة هيروين وحوالى ١٠٠ جرام من خام الهيروين بمنطقة الوليدية قبل توزيعهم وتحرر المحضر٢٩٧٥ ادارى ثان اسيوط لسنة ٢٠٢٠ وجارى العرض على النيابة العامة .



453 تذكر هيروين