اليوم السابع
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ضبط موظف بالأوقاف وبحوزته 453 تذكرة هيروين و100 جرام قبل توزيعها بأسيوط

الأحد، 21 يونيو 2020 01:00 م
ضبط موظف بالأوقاف وبحوزته 453 تذكرة هيروين و100 جرام قبل توزيعها بأسيوط المضبوطات
أسيوط - هيثم البدرى

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تمكن ضباط مباحث قسم ثان أسيوط ، من ضبط موظف بالأوقاف ، وبحوزته 453 تذكرة هيروين و100 جرام من خام الهيروين ، بمنطقة الوليدية بأسيوط قبل توزيعها .

كان اللواء اسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط ، قد تلقى إخطارا من اللواء منتصر عويضة مدير مباحث المديرية ، يفيد بورود معلومات من المقدم أحمد أبوبكر رئيس مباحث قسم ثان أسيوط ، تفيد بقيام موظف بالاوقاف بترويج وبيع المواد المخدرة بمنطقة الوليدية .

على الفور تم تشكيل فريق بحث ضم العميد محمد المهدى وكيل ادارة البحث والمقدم احمد ابوبكر رئيس مباحث القسم وبمشاركة النقيب احمد عبدالمقصود بمباحث القسم ، تحت اشراف اللواء منتصر عويضة مدير المباحث والعميد عصام غانم مدير فرع الامن العام ، حيث تم ضبط " ياسر ي. أ . " ٤٥ موظف بالاوقاف ومقيم الاربعين وبحوزته ٤٥٣ تذكرة هيروين وحوالى ١٠٠ جرام من خام الهيروين بمنطقة الوليدية قبل توزيعهم وتحرر المحضر٢٩٧٥ ادارى ثان اسيوط لسنة ٢٠٢٠ وجارى العرض على النيابة العامة .

453 تذكر هيروين
453 تذكر هيروين

 

موظف باالوقاف
المتهم موظف بالاوقاف

 

 


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