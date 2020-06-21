اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 12:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع الكمامات المخالفة بكفر صقر فى الشرقية

الأحد، 21 يونيو 2020 12:02 م
ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع الكمامات المخالفة بكفر صقر فى الشرقية أقراص ترامادول - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، عن قيام المديرية بشن حملة تفتيشية مفاجئة بالتنسيق بين إدارة التفتيش الصيدلى والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، لصيدلية بكفر صقر بعد أن وردت معلومات تفيد بقيام صاحبها بالاتجار فى الأدوية المخدرة (الترامادول الهرب) وتخزينه بكميات كبيرة فى صيدليته وسيارته الخاصة بغرض البيع والتوزيع ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لضبط المخالفة.

بينما أكدت الدكتورة فاطمة حبيب مديرة إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة أن الحملة، أسفرت عن ضبط 638 قرص ترامادول مهرب ، ومنشطات مهربة مجهولة المصدر، وأدوية خاصة بوزارة الصحة والتأمين الصحى محظور بيعها، وأدوية مدرجة بالجدول الثانى للمواد المؤثرة على الحالة النفسية منتهية الصلاحية، ليصل إجمالى ما تم تحريزه من الأدوية المخالفة عدد 1666 (قرص/ عبوة/ أمبول).

وأضافت مديرة التفتيش الصيدلى أنه خلال تفتيش مسكن الصيدلى المخالف بعد الحصول على إذن النيابة تم العثور على مصنع غير مرخص لتصنيع الكمامات بالدور الأرضى لمنزله، و تم ضبط كمية كبيرة من الكمامات المخالفة بداخله تقارب الـ 500 ألف كمامة .

وأشارت أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية و تحريز المضبوطات و تحرير المحضر اللازم برقم 8592 جنايات مركز كفر صقر لسنة ٢٠٢٠ ، كما تم التحفظ على الصيدلى المخالف .

وتواصل إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشؤن الصحية حملاتها التفتيشية المفاجئة لضبط سوق الدواء والمخالفين، ولاسيما فى ظل الظروف الراهنة والتحديات التى تمر بها البلاد.


الشرقية

اخبار الشرقية

صحة الشرقية

تفتيش على صيدليات

التفتيش الصيدلى

اخبار الحوادث

وكيل صحة الشرقية

اقراص ترامادول

اخبار مصرية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد : انخفاض الحرارة 4 درجات .. والعظمى بالقاهرة 36 وأسوان 44 درجة

الأرصاد : انخفاض الحرارة 4 درجات .. والعظمى بالقاهرة 36 وأسوان 44 درجة

كورونا تعيد ثقافة الإيجار من جديد.. تراجع القدرة الشرائية للعقارات وأزمة الفيروس تجبر المواطنين عن رفض فكرة التمليك "حاليا".. المطورون يلجأون لتقليص مساحة الوحدات لتتناسب مع العملاء وتتماشى مع الأزمة

كورونا تعيد ثقافة الإيجار من جديد.. تراجع القدرة الشرائية للعقارات وأزمة الفيروس تجبر المواطنين عن رفض فكرة التمليك "حاليا".. المطورون يلجأون لتقليص مساحة الوحدات لتتناسب مع العملاء وتتماشى مع الأزمة

وزير خارجية ليبيا :الموقف المصرى تجاه ليبيا ينسجم مع موقف العديد من الدول

وزير خارجية ليبيا :الموقف المصرى تجاه ليبيا ينسجم مع موقف العديد من الدول

وزير الخارجية: أى تهديد للأمن المصرى والعربى سيلقى ردا مناسبا

وزير الخارجية: أى تهديد للأمن المصرى والعربى سيلقى ردا مناسبا

حمزة المثلوثى يتقاضى 2 مليون دولار من الزمالك فى 3 سنوات

حمزة المثلوثى يتقاضى 2 مليون دولار من الزمالك فى 3 سنوات

فيديو.. رسائل رئيس الوزراء لطلاب الثانوية العامة فى أول يوم امتحانات

فيديو.. رسائل رئيس الوزراء لطلاب الثانوية العامة فى أول يوم امتحانات

رئيس الوزراء يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة

رئيس الوزراء يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

كسوف الشمس يودع الآن الكرة الأرضية بعد رصده جزئيا بمصر لمدة ساعتين

كسوف الشمس يودع الآن الكرة الأرضية بعد رصده جزئيا بمصر لمدة ساعتين

وصول أسئلة امتحان العربى للثانوية العامة للجان الامتحانات تحت حراسة الشرطة

وصول أسئلة امتحان العربى للثانوية العامة للجان الامتحانات تحت حراسة الشرطة

الأرصاد تتوقع طقس شديد الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 40 درجة

الأرصاد تتوقع طقس شديد الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 40 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة