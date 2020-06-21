ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع الكمامات المخالفة بكفر صقر فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، عن قيام المديرية بشن حملة تفتيشية مفاجئة بالتنسيق بين إدارة التفتيش الصيدلى والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، لصيدلية بكفر صقر بعد أن وردت معلومات تفيد بقيام صاحبها بالاتجار فى الأدوية المخدرة (الترامادول الهرب) وتخزينه بكميات كبيرة فى صيدليته وسيارته الخاصة بغرض البيع والتوزيع ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لضبط المخالفة.

بينما أكدت الدكتورة فاطمة حبيب مديرة إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة أن الحملة، أسفرت عن ضبط 638 قرص ترامادول مهرب ، ومنشطات مهربة مجهولة المصدر، وأدوية خاصة بوزارة الصحة والتأمين الصحى محظور بيعها، وأدوية مدرجة بالجدول الثانى للمواد المؤثرة على الحالة النفسية منتهية الصلاحية، ليصل إجمالى ما تم تحريزه من الأدوية المخالفة عدد 1666 (قرص/ عبوة/ أمبول).

وأضافت مديرة التفتيش الصيدلى أنه خلال تفتيش مسكن الصيدلى المخالف بعد الحصول على إذن النيابة تم العثور على مصنع غير مرخص لتصنيع الكمامات بالدور الأرضى لمنزله، و تم ضبط كمية كبيرة من الكمامات المخالفة بداخله تقارب الـ 500 ألف كمامة .

وأشارت أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية و تحريز المضبوطات و تحرير المحضر اللازم برقم 8592 جنايات مركز كفر صقر لسنة ٢٠٢٠ ، كما تم التحفظ على الصيدلى المخالف .

وتواصل إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشؤن الصحية حملاتها التفتيشية المفاجئة لضبط سوق الدواء والمخالفين، ولاسيما فى ظل الظروف الراهنة والتحديات التى تمر بها البلاد.