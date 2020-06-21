ضبط صاحب ملعب كرة خماسى بالغربية لمخالفته قرارات الحكومة لمكافحة كورونا

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول طنطا بمديرية أمن الغربية من ضبط (صاحب ملعب كرة قدم خماسى كائن بدائرة القسم) لقيامه بفتح وإدارة الملعب، بالمخالفة للقرار الضادر بشأن إغلاق كافة الملاعب لمنع الاختلاط والتجمعات ، حيث تم غلق وتشميع الملعب بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك فى إطار متابعة تنفيذ قرارالسيد رئيس مجلس الوزراء بغلق النوادى والمنشآت الترفيهية ضمن الإجراءات الإحترازية التى إتخذتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".

وتقوم الأجهزة التنفيذية لادولة خلال الفترة الماضية بتشميع وغلق كافة المحال والمنشآت التي يثبت مخالفتها للإجراءات الاحترازية المقررة من الحكومة لمنع تفشى الوباء العالمي كوفيد 19.