اليوم السابع
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صور.. وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بالعبور

الأحد، 21 يونيو 2020 08:53 ص
صور.. وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بالعبور وكيل الأزهر الشريف يتفقد لجان العبور
كتب لؤى على

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تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، لجان مدينة العبور صباح اليوم فى اول ايام انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الازهرية، حيث يؤدى طلاب القسم العلمى ،امتحان مادة الفقه، واطمئن وكيل الأزهر على الاجراءات الوقائية داخل اللجان.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، عدد طلاب القسم الأدبى بنين 50602 وطلاب الأدبى فتيات 34633 بإجمالى 85235 بالقسم الأدبى، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى بنين 25127 وطلاب القسم العلمى فتيات 18029 بإجمالى 43156 طالبا بالقسم العلمى، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالى عام 128495 طالبا تقدموا للامتحان بمختلف الأقسام بالثانوية الأزهرية لهذا العام.

كما أن العدد الإجمالى للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددا من اللجان الفرعية الأخرى، وبحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية عن 12 طالبا، وقد تم مراعاة تخفيض أعداد الطلاب فى اللجان، ضمانا لسلامتهم، ولتوفير البيئة الآمنة لهم لأداء الامتحانات. 

كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالقاهرة لمتابعة سير الامتحانات الخاصة بالثانوية الأزهرية، والتشديد على تفعيل كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين.

و تم تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسئولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.


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قطاع المعاهد الازهرية

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