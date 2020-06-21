اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 12:36 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور .. نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بأوسيم

الأحد، 21 يونيو 2020 11:42 ص
صور .. نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بأوسيم نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بأوسيم
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد الدكتور ابراهيم ناجى الشهابى نائب محافظ الجيزة ، مقر لجان امتحانات الثانوية العامة الكائنة بنطاق أوسيم ، حيث وصل إلى مقر مدرسة برطس الإعدادية ، وذلك بهدف الاطمئنان على سير عملية الامتحانات ، والوقوف على الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل اللجان. 
 
ورافق نائب محافظ الجيزة فى الجولة التفقدية عدد من قيادات محافظة الجيزة ،و اللواء محمد عبد الحميد حميد رئيس مجلس مدينة أوسيم ، وعدد من قيادات الأمن بمركز شرطة اوسيم .
 
وحرص  الشهابى خلال جولته على تفقد غرف العزل داخل المدرسة ، ودورات المياه للتأكد من تطبيق كافة إجراءات الوقاية كما تفقد لجان الامتحانات للتأكد من عمليات التهوية وتوفير المناخ الامن للطلاب.
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2020 ، اليوم الأحد 21 يونيو، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.
 وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
 
وقررت وزارة التربية والتعليم توفير كافة الضوابط والاجراءات الصحية حيث يتم تسليم الطلاب قرابة 33 مليون كمامة خلال أيام الامتحانات، إَضافة إلى تركيب بوابات تعقيم وتعقيم اللجان على مستوى الجمهورية بواقع 2216 لجنة سير، وتسلم الطلاب مطهرات وتحقيق تباعد بين الطلاب لحطة دخولهم اللجان بمعدل مترين بين كل طالب وأخر، وأيضا داخل اللجنة الفرعية بمعدل متر ونصف على الأقل لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.
 
 
نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بأوسيم (1)
نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بأوسيم (1)

نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بأوسيم (2)
نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بأوسيم (2)

نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بأوسيم (3)
نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بأوسيم (3)

نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بأوسيم (4)
نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بأوسيم (4)

نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بأوسيم (5)
نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بأوسيم (5)

نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بأوسيم (6)
نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بأوسيم (6)

نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بأوسيم (7)
نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بأوسيم (7)

نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بأوسيم (8)
نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بأوسيم (8)

نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بأوسيم (9)
نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بأوسيم (9)

نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بأوسيم (10)
نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بأوسيم (10)

نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بأوسيم (11)
نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بأوسيم (11)

نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بأوسيم (12)
نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بأوسيم (12)

نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بأوسيم (13)
نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بأوسيم (13)

نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بأوسيم (14)
نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بأوسيم (14)

نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بأوسيم (15)
نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بأوسيم (15)

نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بأوسيم (16)
نائب محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بأوسيم (16)



 

 


امتحانات الثانوية العامة

الثانوية العامة 2020

امتحان اللغة العربية 2020

الثانوية العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نائب محافظ الغربية يتفقد لجان الثانوية العامة بالمحلة

الأحد، 21 يونيو 2020 11:32 ص

صور.. رئيس مدينة سفاجا تتفقد لجان الثانوية العامة وعملية التأمين والتعقيم

الأحد، 21 يونيو 2020 11:27 ص

إغماء طالبة بلجنة امتحان الثانوية العامة ببنها ونقلها لتلقى الإسعافات

الأحد، 21 يونيو 2020 11:24 ص

استبعاد معلمة من لجنة امتحانات ثانوية عامة بالسيدة زينب مصابة بكورونا

الأحد، 21 يونيو 2020 11:20 ص

وكيل صحة الدقهلية يتفقد لجان الثانوية العامة ويتابع التأمين الطبى باللجان والإجراءات الاحترازية

الأحد، 21 يونيو 2020 11:19 ص

محافظ المنوفية يتابع انتظام سير امتحانات الثانوية العامة

الأحد، 21 يونيو 2020 11:19 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كورونا تعيد ثقافة الإيجار من جديد.. تراجع القدرة الشرائية للعقارات وأزمة الفيروس تجبر المواطنين عن رفض فكرة التمليك "حاليا".. المطورون يلجأون لتقليص مساحة الوحدات لتتناسب مع العملاء وتتماشى مع الأزمة

كورونا تعيد ثقافة الإيجار من جديد.. تراجع القدرة الشرائية للعقارات وأزمة الفيروس تجبر المواطنين عن رفض فكرة التمليك "حاليا".. المطورون يلجأون لتقليص مساحة الوحدات لتتناسب مع العملاء وتتماشى مع الأزمة

وزير خارجية ليبيا :الموقف المصرى تجاه ليبيا ينسجم مع موقف العديد من الدول

وزير خارجية ليبيا :الموقف المصرى تجاه ليبيا ينسجم مع موقف العديد من الدول

وزير الخارجية: أى تهديد للأمن المصرى والعربى سيلقى ردا مناسبا

وزير الخارجية: أى تهديد للأمن المصرى والعربى سيلقى ردا مناسبا

حمزة المثلوثى يتقاضى 2 مليون دولار من الزمالك فى 3 سنوات

حمزة المثلوثى يتقاضى 2 مليون دولار من الزمالك فى 3 سنوات

فيديو.. رسائل رئيس الوزراء لطلاب الثانوية العامة فى أول يوم امتحانات

فيديو.. رسائل رئيس الوزراء لطلاب الثانوية العامة فى أول يوم امتحانات

رئيس الوزراء يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة

رئيس الوزراء يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

كسوف الشمس يودع الآن الكرة الأرضية بعد رصده جزئيا بمصر لمدة ساعتين

كسوف الشمس يودع الآن الكرة الأرضية بعد رصده جزئيا بمصر لمدة ساعتين

وصول أسئلة امتحان العربى للثانوية العامة للجان الامتحانات تحت حراسة الشرطة

وصول أسئلة امتحان العربى للثانوية العامة للجان الامتحانات تحت حراسة الشرطة

الأرصاد تتوقع طقس شديد الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 40 درجة

الأرصاد تتوقع طقس شديد الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 40 درجة

"اتقتل بسبب رشة مية".. حكاية جريمة الدم والغدر بالشرقية (فيديو)

"اتقتل بسبب رشة مية".. حكاية جريمة الدم والغدر بالشرقية (فيديو)

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة