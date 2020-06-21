اليوم السابع
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صور .. مدير التأمين الصحى بالشرقية يتفقد لجان معهد فتيات الزقازيق الثانوى الأزهرى

الأحد، 21 يونيو 2020 03:55 م
صور .. مدير التأمين الصحى بالشرقية يتفقد لجان معهد فتيات الزقازيق الثانوى الأزهرى مدير عام التأمين الصحى بالشرقية يتفقد لجان الامتحانات
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قام الدكتور جمال سلامة مدير عام التأمين الصحى بالشرقية ، بمتابعة لجنة امتحانات معهد فتيات الزقازيق الثانوى الأزهرى ، وتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية للطلاب والمراقبين لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا من خلال التغطية الطبية بواسطة الهيئة العامة للتأمين الصحى عن طريق الطبيب أو الزائرة داخل اللجنة .

وناظر سلامة توفير المستلزمات والأدوية اللازمة للاسعافات داخل اللجنة .

وأوصى سلامة بنقل حالات الاشتباه إلى المستشفيات مع اتباع الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن .


يُشار إلى أن إجمالى عدد الطلاب ممن يؤدون امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية هذا العام ، 44 ألف و788 طالب وطالبة ، مقسمين إلى 17 ألفا و564 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية ، و20 ألف و122 طالب وطالبة بشعبة " علمى علوم " ، و7 آلاف و102 طالب وطالبة بشعبة "علمى رياضة " ، وذلك أمام 162 لجنة رئيسية بمختلف أنحاء المحافظة.

وفى سياق متصل استعدت مديرية أمن الشرقية، بإشراف اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، لتأمين امتحانات الثانوية العامة ،بتواجد قوات أمنية أمام 162 لجنة بمدن وقرى المحافظة ، وكذلك لمنع تواجد الأهالى أمام اللجان، بعد الساعة التاسعة صباحاً بالإضافة للأقوال الأمنية فى الشوارع ، وعدد من سيارات الشرطة التى تجوب المدن وخاصة المناطق القريبة من اللجان .

كما تم وضع خطة لتأمين نقل أسئلة الثانوية العامة ، وسط اجراءات مشددة ، وتشمل خطط التأمين الانتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان التى تستقبل الطلاب لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان، وتعيين تمركزات أمنية ثابتة أمام اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدى لكافة صور الخروج على القانون ، ومنع أى تجمعات بمحيط اللجان إعمالاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس" كورونا" للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين باللجان.

كما تمتد خطة التأمين إلى كافة الطرق والمحاور المؤدية للجان وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات.

فيما دفع مرفق إسعاف الشرقية ب30 تمركز بالسيارات 10 تمركزت بمدينة الزقازيق، وباقى العدد موزع على باقى المدن والقرى تحسبا لحدوث أى تداعيات ونقل الطلاب للمستشفيات .

داخل المعهد الدينى
مدير عام التأمين الصحى بالشرقية يتأكد من توافر الأدوية باللجان 

 

داخل المعهد
مدير عام التأمين الصحى بالشرقية يتفقد لجان الامتحانات

 

مدير التامين الصحى
مدير عام التأمين الصحى بالشرقية يتفقد لجان الامتحانات

 


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