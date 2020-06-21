صور.. رصف شارع بورسعيد وأعمال إنشائية بموقف الشهداء النموذجى المطور فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أجرى اليوم اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة جولة تفقدية لمدينة الشهداء، حيث تفقد أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة شارع بورسعيد بطول 3 كيلو مترات وبتكلفة 13 مليون جنيه تقريباً، رافقه الأستاذ مجدي رياض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء والنائب إبراهيم خليف عضو مجلس النواب .

وذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة متابعة كافة المشروعات التي تتم علي ارض الواقع ميدانيا وبالأخص أعمال رصف الطرق لكونها من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها المحافظة وأحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة.

وأكد السكرتير العام علي ضرورة المتابعة الدورية للتأكد من مطابقة أعمال الرصف لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة والالتزام بها ومراعاة الميول علي مطابق الصرف الصحي لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق ، مشدداً علي ضرورة الالتزام والإنتهاء من الأعمال في المواعيد الزمنية المحددة ، موجهاً رئيس المدينة بتوصيل الأعمدة الديكورية في الجزيرة الوسطي بكابلات أرضية ، وكذا زراعة مجموعة من الأشجار المزهرة بهدف إطفاء المظهر الحضاري وإعادة الرونق الجمالي لشوارع المدينة.

وخلال تفقده شوارع المدينة شدد السكرتير العام علي ضرورة إزالة كافة الاشغالات الدائمة والمؤقتة بطرق المدينة ، وكذا إزالة جميع الإعلانات المخالفة والغير مرخصة المتواجدة علي أعمدة الإنارة ، موجهاً بإعداد مقترح وبحث إمكانية إنشاء محلات تجارية بسور الساحة الشعبية بمدينة الشهداء بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة وإستغلالها الإستغلال الأمثل وبما يعود بالنفع العام وزيادة إيرادات الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما وجه رئيس المدينة بسرعة إنهاء ملف التصالح علي البناء والتنسيق الكامل مع رئيس اللجنة وأعضائها لإنجاز المهام المطلوبة بشكل أسرع من خلال خطة زمنية محددة لانهاء باقي الملفات المتبقية وإنجاز باقي المهام والأعمال.

وفي ذات السياق تفقد السكرتير العام أعمال انشاء موقف الشهداء النموذجي المطور والمقام علي مساحة 4500 متر مربع وبتكلفة 3 مليون جنيه تقريباً ، ومكون من مبني اداري وساحات انتظار وكافيهات ودورات مياه ، كما يضم الموقف 54 باكية بمساحة 3 م × 10 م وبقوة إستيعاب 350 سيارة تقريباً ، وسيخدم الموقف مدن طنطا وشبين الكوم والسادات والقاهرة وباقي قري المركز وسيتم تخصيص مكان خاص لسيارات السرفيس الداخلي بالمدينة .

هذا وقد أكد رئيس مدينة الشهداء بأنه جاري حالياً إعادة تأهيل ورفع كفاءة طريق النصر ( جسر المشروع سابقاً ) المتقاطع مع شارع بورسعيد بناءً علي توجيهات محافظ المنوفية ورصف الطريق من الجانبين وتطوير الجزيرة الوسطي بتكلفة 14 مليون جنيه ، وكذا جاري تطوير ورفع كفاءة محيط منطقة سيدي شبل بتكلفة ما يقرب من مليون و 370 ألف جنيه .