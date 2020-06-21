صور.. رئيس مدينة الطود يستجب لشكاوى الأهالى وزرع عامود كهرباء بقرية العديسات

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، أنه فى إستجابة سريعة لمانشر على مواقع التواصل الاجتماعي في قطاع الكهرباء، ولما نشر من أحد الأهالي بمنطقة نجع علوان بقرية العديسات قبلى في قطاع الكهرباء، بوجود ميل في عامود جهد منخفض، تم زرع عامود كهرباء جديد لخدمة القرية وحماية المواطنين.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الطود لـ"اليوم السابع"، أنه قامت هندسة كهرباء العديسات بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية العديسات قبلى برئاسة هشام علي أبا يزيد رئيس القرية بزرع عامود جهد منخفض بدلاً من العامود الذي به ميل، وذلك بطريق المغرباب نجع علوان.

وأوضح الدكتور محمد محمود رزق، أنه تمت مواصلة تنفيذ الخطط المكثفة والمتواصلة بحملات الرش والتعقيم بالمركز، حيث قام محمد عبد المعز رئيس الوحدة المحلية لقرية الطود غرب برش وتعقيم الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، وواجهات المحلات والمباني والمساجد من الخارج بمنطقة نجع الوحده والشيخ على، ومكتب بريد نجع الوحده ومركز شباب الزهراء بالقريه بمشاركة فريق المتطوعين بغرفة عمليات الطود والعديسات.

ومن مدينة الطود تابع رئيس مركز ومدينة الطود، عمليات الرش والتعقيم بمنطقة نجع أبو بكر بالتنسيق مع جمعية الشباب للتنميه الشاملة بالطود، ومركز شباب الجرادات والسنابلة بمدينة الطود، وذلك بالتنسيق مع إدارة شباب الطود برئاسة حجاج عبد اللطيف مدير الإدارة.

كما تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر أعمال رفع كفاءة قطاع النظافة والتجميل بمركز ومدينة الطود، حيث بدأ بمتابعة أعمال قسم البساتين بالوحدة المحلية لقرية منشية النوبة برئاسة بصرى النوبى يوسف رئيس القرية، وذلك لقص وتهذيب أشجار الزينة بالجزر والحدائق وريها طبقاً للجدول الزمنى المحدد للرى بطريق المسار السياحى القاهره أسوان، ومن ملف النظافة بالمركز تابع رئيس مركز ومدينة الطود أعمال رفع وإزالة 120 طنا من الأتربة المتراكمة بجانبى الطرق بدايةً من منطقة الشيخ حسان وصولاً إلى معهد الشيخ أبو الحمد الأزهرى بمدينة الطود، وأوضح الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود أن الأعمال متواصلة يومياً فى جميع القطاعات والخدمات بالمركز، مضيفاً أنه تم رفع ما يقرب من 700 طن من القمامة والمخلفات الزراعية والمخلفات الصلبة ومخلفات نواتج تطهيرات الترع، خلال شهر يونيو الجارى.



زرع عامود كهرباء بقرية العديسات لحل شكاوى المواطنين (1)



زرع عامود كهرباء بقرية العديسات لحل شكاوى المواطنين (2)