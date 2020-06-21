اليوم السابع
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صور ..رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجنة الثانوية الأزهرية بمعهد طلعت بمدينة نصر

الأحد، 21 يونيو 2020 02:14 م
صور ..رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجنة الثانوية الأزهرية بمعهد طلعت بمدينة نصر رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجنة الثانوية الأزهرية بمعهد طلعت بمدينة نصر
كتب لؤى على

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تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، صباح اليوم الأحد، لجنة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية (القسم العلمي) في معهد الدكتور  طلعت السيد للبنين بمدينة نصر، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الفقه.

 
وذكر بيان للجامعة منذ قليل، أن المحرصاوى، حرص خلال تفقده لانضباط العمل داخل اللجان على مراجعة الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها والقيام بها للحفاظ والحرص على صحة أبنائه من الطلاب، حيث اطمأن على وجود بوابات تعقيم داخل اللجنة يمر من خلالها الطلاب لتقوم بتطهيره وتعقيمه دون ترك أي آثار على ملابسهم.
 
كما اطمأن رئيس الجامعة لوجود أجهزة مقياس الحرارة في اللجان والتي من خلالها يتم قياس حرارة كل طالب قبيل بدء الامتحانات، بجانب وجود المواد المطهرة والماسكات وغيرها من الأدوات اللازمة للتعقيم والتطهير، وتأكد من وجود طبيب لكل لجنة رئيسية ومعه طاقم من التمريض، وتوفير التأمين الشامل لجميع لجان الامتحانات.
 
وخلال الجولة أشاد رئيس الجامعة بالمناخ العام، والأجواء التي سادها الهدوء والانضباط داخل اللجان وخارجها، مؤكدا ضرورة الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة لامتحانات الثانوية الأزهرية المُعلنة بالنسبة للطلاب والطالبات والمشرفين والمراقبين.
 
 وشدد على أهمية تهيئة المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، موجها المشرفين والمراقبين لضرورة توفير كل ما يلزم الطلاب، حتى تتحقق لهم الراحة الكاملة داخل اللجان.
 
 وخلال الجولة، استمع رئيس الجامعة إلى الطلاب الذين أكدوا عدم وجود أية مشكلات تعوقهم عن أداء الامتحان، سواء خلال مرحلة الخضوع للإجراءات الاحترازية أو في داخل اللجان أو الورقة الامتحانية.
 
ووجه رئيس الجامعة رسالة للطلاب بالابتعاد عن الغش، والحرص على الجد والاجتهاد، وتحصيل العلوم النافعة، مؤكدا أن الطالب الأزهري يجب أن يكون قدوة يتطلّع إليها كل شباب الوطن، مطالبا إياهم بالتفوق حتى يكونوا في طليعة الشباب القادر على النهوض بوطنه وأمته من خلال تميّزه وتفوقه العلمي خلال المرحلة المقبلة.
 
 


 
رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجنة الثانوية الأزهرية بمعهد طلعت بمدينة نصر (1)
رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجنة الثانوية الأزهرية بمعهد طلعت بمدينة نصر

 

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجنة الثانوية الأزهرية بمعهد طلعت بمدينة نصر (2)
رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجنة الثانوية الأزهرية بمعهد طلعت بمدينة نصر

 

 

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجنة الثانوية الأزهرية بمعهد طلعت بمدينة نصر (3)
رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجنة الثانوية الأزهرية بمعهد طلعت بمدينة نصر

 

 

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجنة الثانوية الأزهرية بمعهد طلعت بمدينة نصر (4)
رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجنة الثانوية الأزهرية بمعهد طلعت بمدينة نصر 

 

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجنة الثانوية الأزهرية بمعهد طلعت بمدينة نصر (5)
رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجنة الثانوية الأزهرية بمعهد طلعت بمدينة نصر 

الثانوية الازهرية

الثانويه الازهريه

الازهر الشريف

اخبار مصر

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