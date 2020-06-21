اليوم السابع
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صور ..توافد طالبات الثانوية العامة بالكمامات على مدرسة أم المؤمنين بحلوان

الأحد، 21 يونيو 2020 08:46 ص
صور ..توافد طالبات الثانوية العامة بالكمامات على مدرسة أم المؤمنين بحلوان طلاب الثانوية العامة 2020
كتب محمود راغب - عزوز الديب

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بدأ منذ قليل توافد طلاب الثانوية العامة على مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بحلوان بمحافظة القاهرة ، وذلك تزامنا مع فتح اللجان أمام الطلاب تمهيدا لأداء امتحان اللغة العربية .
 
وتوافدت الطالبات مرتديات الكمامات ، برفقة أولياء الأمور ، تمهيد للدخول للجان لبدء الامتحان المقرر له فى الساعة العاشرة .
 
وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2020 ، اليوم الأحد 21 يونيو، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.
 
 
وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
 
وقررت وزارة التربية والتعليم توفير كافة الضوابط والاجراءات الصحية حيث يتم تسليم الطلاب قرابة 33 مليون كمامة خلال أيام الامتحانات، إَضافة إلى تركيب بوابات تعقيم وتعقيم اللجان على مستوى الجمهورية بواقع 2216 لجنة سير، وتسلم الطلاب مطهرات وتحقيق تباعد بين الطلاب لحطة دخولهم اللجان بمعدل مترين بين كل طالب وأخر، وأيضا داخل اللجنة الفرعية بمعدل متر ونصف على الأقل لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.
 
الاطمئنان-على-درجة-حرارة-الطلاب
الاطمئنان-على-درجة-حرارة-الطلاب

الامتحانات
الامتحانات

الجوانتيات
الجوانتيات

الطلاب
الطلاب

الطلاب-أمام-اللجان
الطلاب-أمام-اللجان

الطلاب-يدخلون-امتحانات-الثانوية
الطلاب-يدخلون-امتحانات-الثانوية

الطلاب-يدخلون-امتحانات-الثانوية-العامة
الطلاب-يدخلون-امتحانات-الثانوية-العامة

الطلاب-يستعدون-للامتحان-بالتعقيم
الطلاب-يستعدون-للامتحان-بالتعقيم

الطلاب-يقبلون-على-الجوانتيات
الطلاب-يقبلون-على-الجوانتيات

امتحانات-الثانوية-العامة
امتحانات-الثانوية-العامة

توافد-الطلاب-بالكمامات
توافد-الطلاب-بالكمامات

توافد-الطلاب-على-الامتحان
توافد-الطلاب-على-الامتحان

طلاب-الثانوية
طلاب-الثانوية

طلاب-الثانوية-العامة
طلاب-الثانوية-العامة

طلاب-الثانوية-بالكمامات
طلاب-الثانوية-بالكمامات

قبل-دخول-الامتحان
قبل-دخول-الامتحان

قياس-درجة-الحرارة
قياس-درجة-الحرارة

قياس-درجة-الحرارة-للطلاب
قياس-درجة-الحرارة-للطلاب

 


امتحانات الثانوية العامة

الثانوية العامة 2020

امتحان اللغة العربية 2020

الثانوية العامة

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