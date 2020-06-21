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من عدوى كورونا..

صور .. اجراءات "الرعاية الصحية" لتأمين طلاب الثانوية بمحافظة بورسعيد

الأحد، 21 يونيو 2020 06:02 م
صور .. اجراءات "الرعاية الصحية" لتأمين طلاب الثانوية بمحافظة بورسعيد اجراءات هيئة الرعاية الصحية لتأمين طلاب الثانوية بمحافظة بورسعيد
كتب وليد عبد السلام

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قالت هيئة الرعاية الصحية ، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل إن عمليات تأمين امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل منتظم وتم توقيع الكشف الطبي علي جميع المترددين علي اللجان قبل دخولهم اللجنة الامتحانية .

 
وكانت هيئة الرعاية الصحية قالت إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات للتأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة بمحافظة بورسعيد بما يضمن سير الإمتحانات بشكل منتظم دون عرقلة ويحفظ الطلاب من انتقال عدوى كورونا .
 
وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أن خطة التأمين الطبي للجان امتحانات الثانوية العامة ببورسعيد، تشمل توفير فريق طبي يتكون من (أطباء، تمريض، مراقبين صحيين، زائرات صحيات)، للعمل داخل لجان الامتحانات، لافتة إلى أن الفريق الطبي المكلف باللجنة سيتواجد من الساعة السابعة والنصف صباحًا بمقر اللجنة قبل دخول الطلاب، للتأكد من تطهير وتعقيم اللجنة، والتأكد من مسافات للتباعد بين الطلاب داخل اللجنة بحيث تكون المسافة بين الطالب والآخر لا تقل عن مترين، بالإضافة إلى التأكد من التهوية الجيدة لللجنة.
 
وأضافت أن الفريق الطبي سيقوم بعملية فرز الطلبة والمدرسين قبل دخول اللجنة عن طريق قياس درجة الحرارة لكل طالب ومدرس باستخدام الكواشف الحرارية عن بُعد، والتأكد من توفير الوسائل الوقائية والحماية الشخصية لهم، والتزام الجميع بتطهير الأيدي بالكحول وارتداء الكمامات، بالإضافة إلى توفير أدوية الطوارئ والإسعافات الأولية لعلاج حالات الطوارئ داخل اللجنة، كما سيتولى الفريق الإبلاغ الفوري عن أي حالة ارتفاع في درجة الحرارة والاتصال بالإسعاف تحت إشراف رئيس اللجنة.
 
وتابعت الهيئة  أن الفريق الطبي سيقوم أيضًا بالمرور المستمر على اللجان، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية والتباعد، والتواجد حتى خروج آخر طالب من اللجنة للاطمئنان على سلامة كافة الطلاب، كما أنه سيتم التأكيد على تطهير كافة لجان الامتحانات قبل وبعد كل امتحان.
 
ولفتت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أنه تم تحديد مسار ومستشفيات الإحالة في حالة اشتباه إصابة أحد المدرسين أو الطلبة من أبناء محافظة بورسعيد بفيروس كورونا المستجد، بحيث يتم توجيه المشتبه به إلى غرفة العزل المؤقت المخصصة بالمدرسة لذلك، وإبلاغ سيارة الإسعاف المتواجدة بمحيط مقر اللجنة لنقل أي حالة اشتباه إصابة بكورونا حسب خطة الإخلاء المقررة لأقرب مستشفى مجهز لاستقبال الحالات، وتشمل مسستشفيات ( الحياة بورفؤاد، المبرة، الزهور، الحميات، الصدر) ببورسعيد.
 
وتابعت الهيئة : يتم نقل الحالات الأخرى الغير مشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد، والتي تحتاج إلى خدمة طبية بالمستشفى إلى مستشفى السلام أو مستشفى التضامن ببورسعيد لتلقي الخدمة الطبية اللازمة لعلاجهم.
 
يشار إلي أن هناك تنسيق من خلال الدكتور عادل تعليب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد مع الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة،والدكتورة مروة حلاوة مدير الطب الوقائي بمقر هيئة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد بما يضمن المتابعة الجيدة للاستعدادات لحماية الطلاب وتأمينهم طبيا من عدوى كورونا .
 

 

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