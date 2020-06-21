اليوم السابع
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صور.. إدارة أبو كبير الصحية: رفع درجة الاستعدادات القصوى لمتابعة لجان الثانوية صحيا

الأحد، 21 يونيو 2020 03:42 م
صور.. إدارة أبو كبير الصحية: رفع درجة الاستعدادات القصوى لمتابعة لجان الثانوية صحيا أفراد وزارةالصحة داخل لجان الامتحانات
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قال الدكتور يسرى الشبراوى مدير عام الإدارة الصحية بأبو كبير ، فى بيان له ، أنه تم إعلان حالة الاستنفار العام ورفع درجة الاستعدادات القصوى بالإدارة الصحية بأبو كبير مع بدء أول أيام امتحانات الثانوية العامة ، والثانوى الأزهرى ، لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد فى لجان الامتحانات الموجودة بمدينة أبوكبير ، من فريق العمل المتواجد باللجان لمتابعة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

وذلك طبقا لخطة وزارة الصحة والسكان بمديرية الصحة بالشرقية القطاع الوقائى ، الإستعداد لإمتحانات الثانوية العامة والثانوى الأزهرى ، وذلك للتأكيد على الإيجابيات وتلافى السلبيات لتوفير بيئة صحية آمنه وملائمة لأبنائنا الطلاب والطالبات والقائمين على سير الامتحانات باللجان .

وذلك بالالتزام التام بإتباع الشروط الصحية طبقا لخطة وزارة الصحة والسكان داخل لجان الامتحانات طوال فترة الامتحانات .

يُشار إلى أن إجمالى عدد الطلاب ممن يؤدون امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية هذا العام ، 44 ألف و788 طالب وطالبة، مقسمين إلى 17 ألفا و564 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، و20 ألف و122 طالب وطالبة بشعبة "علمى علوم"، و7 آلاف و102 طالب وطالبة بشعبة "علمى رياضة" ، وذلك أمام 162 لجنة رئيسية بمختلف أنحاء المحافظة.

وفى سياق متصل استعدت مديرية أمن الشرقية، بإشراف اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، لتأمين امتحانات الثانوية العامة ،بتواجد قوات أمنية أمام 162 لجنة بمدن وقرى المحافظة ، وكذلك لمنع تواجد الأهالى أمام اللجان، بعد الساعة التاسعة صباحاً بالإضافة للأقوال الأمنية فى الشوارع ، وعدد من سيارات الشرطة التى تجوب المدن وخاصة المناطق القريبة من اللجان .

كما تم وضع خطة لتأمين نقل أسئلة الثانوية العامة ، وسط اجراءات مشددة ، وتشمل خطط التأمين الانتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان التى تستقبل الطلاب لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان، وتعيين تمركزات أمنية ثابتة أمام اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدى لكافة صور الخروج على القانون ، ومنع أى تجمعات بمحيط اللجان إعمالاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس" كورونا" للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين باللجان.

كما تمتد خطة التأمين إلى كافة الطرق والمحاور المؤدية للجان وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات.

فيما دفع مرفق إسعاف الشرقية ب30 تمركز بالسيارات 10 تمركزت بمدينة الزقازيق، وباقى العدد موزع على باقى المدن والقرى تحسبا لحدوث أى تداعيات ونقل الطلاب للمستشفيات

 

الصحة داخل اللجان
أفراد وزارةالصحة داخل لجان الامتحانات

 

داخل اللجان
أفراد وزارةالصحة داخل لجان الامتحانات

 

فخص الطلاب
فحص الطلاب

 

 

 


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