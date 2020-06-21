صور.. أتوبيسات نقابة المعلمين بالمحافظات تنقل المراقبين والملاحظين للجان الثانوية العامة

كتبت آية دعبس

وصلت أتوبيسات تابعة لعدد من نقابات المعلمين الفرعية مقرات لجان الثانوية العامة، بعد أن أعلنت النقابة فى وقت سابق توفير وسائل نقل مجانية للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات.

حيث بدأت صباح اليوم الأحد ، تحرك أتوبيسات نقل المعلمين المكلفين بأعمال الملاحظة والمراقبة على امتحانات الثانوية العامة ، التحرك من أمام كل نقابة فرعية تمكنت من توفير وسائل نقل للمعلمين خاصة فى المناطق البعيدة أو فى محافظة غير محافظة السكن .

وأكدت غرفة العمليات الرئيسية بالنقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أنه تم ضمان تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية في وسائل المواصلات التي تنقل المعلمين إلى لجان الثانوية العامة ، من توفير الكمامات الطبية والمطهرات وقواعد التباعد الاجتماعي وعدم التكدس داخل الأتوبيسات.

وأشار "الزناتي" إلى أنه سيكون هناك متابعة على مدار الساعة لأوضاع المعلمين أثناء عمل لجان الثانوية العامة للإطمئنان على صحة وسلامة الزملاء المعلمين ، مضيفاً أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية على مستوى الجمهورية بالتواصل المستمر مع لجان الثانوية العامة من خلال غرف العمليات الفرعية لديهم ورفع تقارير يومية لغرفة العمليات الرئيسية بالنقابة العامة عن أى مشكلة تواجه المعلمين المشاركين في الامتحانات، وحلها فورا .

كانت قد تلقت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية المشكلة لمتابعة أحوال المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية تقارير الأداء من غرف العمليات الفرعية المشكلة بالنقابات الفرعية للمعلمين في المحافظات المختلفة. وتضمنت تقارير الأداء أنه تم الاتفاق على توفير وسائل مواصلات مجانية للمعلمين المكلفين بأعمال الملاحظة في امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية ، وكذلك إمكانية الحصول على قرض حسن للمنتدبين لتلك الامتحانات؛ جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، بتوفير كافة سبل الراحة والدعم والأمن والسلامة لمراقبي امتحانات الثانوية العامة، في ظل تفشي جائحة كورونا.







أتوبيسات نقابة المعلمين بالمحافظات تنقل المراقبين والملاحظين إلى لجان الثانوية العامة



أتوبيسات نقابة المعلمين بالمحافظات تنقل المراقبين والملاحظين إلى لجان الثانوية العامة



أتوبيسات نقابة المعلمين بالمحافظات تنقل المراقبين والملاحظين إلى لجان الثانوية العامة



أتوبيسات نقابة المعلمين بالمحافظات تنقل المراقبين والملاحظين إلى لجان الثانوية العامة



أتوبيسات نقابة المعلمين بالمحافظات تنقل المراقبين والملاحظين إلى لجان الثانوية العامة



أتوبيسات نقابة المعلمين بالمحافظات تنقل المراقبين والملاحظين إلى لجان الثانوية العامة



أتوبيسات نقابة المعلمين بالمحافظات تنقل المراقبين والملاحظين إلى لجان الثانوية العامة



أتوبيسات نقابة المعلمين بالمحافظات تنقل المراقبين والملاحظين إلى لجان الثانوية العامة