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"صوت أمريكا": السيسى أكد دفاع مصر عن أمنها على حدود ليبيا

الأحد، 21 يونيو 2020 09:57 ص
"صوت أمريكا": السيسى أكد دفاع مصر عن أمنها على حدود ليبيا الرئيس السيسى أثناء تفقد القوات
كتبت ريم عبد الحميد

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أبرزت إذاعة صوت أمريكا تحذيرات الرئيس السيسى أمس، السبت، بأن القاهرة لن تسمح للميليشيات التى تقاتل لصالح حكومة طرابلس بالاستيلاء على مدينة سرت الساحلية أو قاعدة الجفرة الجوية فى وسط ليبيا.

 

 وقالت الإذاعة فى تقرير على موقعها الإلكترونى إن السيسى فى كلمة أمام القوات المسلحة المصرية أصر على أن القاهرة ستدافع عن أمنها على طول حدودها المشتركة مع ليبيا والممتدة لمسافة 1200 كيلومتر، بمساعدة الأصدقاء والحلفاء بمن فيهم قبائل ليبيا التقليدية.

 

 ونقلت الإذاعة تصريحات السيسى التى قال فيها إن مصر لا تطمع فى أى أرض ليبية، وأن هدفها هو دعم الأمن والاستقرار داخل ليبيا ومنع المرتزقة والإرهابيين من دخول مصر. وقالت صوت أمريكا إن السيسى دعا القوات من حكومتى ليبيا إلى وقف إطلاق النار والبدء فى التفاوض نحو تسوية سياسية.

 

 من ناحية أخرى، نقلت الإذاعة عن خاطر أبو دياب، المدرس بجامعة باريس قوله إن فرنسا حاولت أن تقنع واشنطن بان السماح بوجود موطئ قدم كبير للقوات التركية فى ليبيا هو خطأ إستراتيجى. وجاء ذلك بعد لقاء وفد تركى بحكومة فايز السراج قبل عدة أيام، ومناقشتهم صفقة تجارية بمليارات الدولارات، بحسب ما أوردت تقارير. وقالت الإذاعة إن مصر وفرنسا والإمارات يخشون من تقديم أحكومة السراج لأى تنازلات لتركيا بشان التنقيب عن النفط فى شرق البحر المتوسط.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد قال إن الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات سار أمرا ضروريا وحتميا في ظل حالة عدم الاستقرار والاضطراب التي تسود منطقتنا ولا توفر المناخ الملائم لجهود تحقيق الاستقرار والأمن والتعاون اللازمة لإقامة بيئة مناسبة تلبي الطموحات للبناء والتنمية بعيدا عن الصراعات التي تزهق أرواح ودماء الشعوب وتهدر مقدرات أبنائها وتسمح بالتدخلات غير الشرعية التي تقوض إقامة السلام المستدام وتسمح بالاستيلاء على مقدرات الشعوب.


ليبيا

السيسى

تركيا

الازمة الليبية

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