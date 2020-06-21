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صحيفة إيطالية: السيسى وجه رسالة قوية للمعتدين على ليبيا

الأحد، 21 يونيو 2020 12:34 م
صحيفة إيطالية: السيسى وجه رسالة قوية للمعتدين على ليبيا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتبت فاطمة شوقى

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قالت صحيفة "فورميتشى" الإيطالية إن الرئيس عبد الفتاح السيسى كشر عن أنيابه وأطلق تحذيرا قويا ضد أى محاولة من تركيا للتدخل العسكرى فى ليبيا ومهاجمة مدينة سرت الاستيراتيجية، وقالت الصحيفة على موقعها الإلكترونى إن "السيسى وجه رسالة قوية لتركيا، حال تدخلها عسكريا فى ليبيا، وذلك لأن مصر ستتدخل لحماية حدودها الغربية وتحقيق الاستقرار فى ليبيا.

ونقلت الصحيفة تصريحات الرئيس المصرى ،الذى قال "إن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة بالخاص بحق الدفاع عن النفس أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي أي مجلس النواب".

كما أكد السيسي إن الهدف الأول للتدخل المصري هو "حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بعمقها الاستراتيجي من تهديد الميليشيات الإرهابية والمرتزقة، أما الهدف الثاني فسيكون سرعة استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي، والثالث حقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي شرقا وغربا، بتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار ومنع أي من الأطراف من تجاوز الأوضاع الحالية".

وتابع السيسي:"نقف أمام مرحلة فارقة تتأسس على حدودنا، فهناك تهديدات مباشرة تتطلب التكاتف والتعاون ليس فيما بيننا فقط وإنما مع أشقائنا من الشعب الليبي والقوى الصديقة للحماية والدفاع عن بلدينا ومقدرات شعوبنا من العدوان الذي تشنه الميليشيات المسلحة الإرهابية والمرتزقة بدعم كامل من قوى تعتمد على أدوات القوة العسكرية".

 


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مصر

عبد الفتاح السيسي

ليبيا

تركيا

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