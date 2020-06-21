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السلمون والخنزير الالمانى..

صحيفة إسبانية: استمرار الجدل حول تسبب الأغذية المستوردة فى عدوى جديدة بالصين

الأحد، 21 يونيو 2020 11:57 ص
صحيفة إسبانية: استمرار الجدل حول تسبب الأغذية المستوردة فى عدوى جديدة بالصين السلمون
كتبت فاطمة شوقى

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يعتبر سمك السلمون المستورد من أوروبا المشتبه به الرئيسى فى تفشى فيروس كورونا فى الصين مجددا، ويستمر الجدل القائم حول ذلك، ولم يتوقف الامر عن السلمون الاوروبى فقط بل ايضا الخنزير الألمانى متهم،  وحظرت الدولة الآسيوية بشكل صريح استيراد سمك السلمون من أوروبا ، وفقا لصحيفة "اورخينتى" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من عدم وجود قيود رسمية على دخول السلمون الأوروبى إلى الصين، إلا أن المستهلكين أعربوا عن قلقهم تجاه دخول سمك السلمون الى البلاد بعد تسببه فى موجه ثانية من انتشار فيروس كورونا، ولذلك فإن الصين الآن تتجه إلى سلسلة من الاجراءات لمحاولة وقف تفشى الفيروس مجددا والغت عشرات الرحلات الجوية إلى أوروبا بشكل خاص.

كما أثر الوضع الحالى على أسعار السلمون ، ورغم ذلك قال المدير التجاري لشركة Ventisqueros التشيلية ، فرناندو بيريز ، في تصريح لصحيفة "يوجد دليل يشير إلى أن كوفيد19 يمكن أن يصيب الحيوانات المائية"، مضيفا "لقد تم سلمنا زبائنا السلمون  ، لذلك نحن نراقب ردود الفعل وكيف يمكننا استئناف مبيعاتنا المنتظمة".

وقال وو زونيو ، كبير علماء الأوبئة في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، إن الفيروس ربما يكون قد جاء من الخارج مع الأسماك، مشيرا إلى أنه يمكن للفيروس أن يعيش طويلا فى البرودة لمدة تصل إلى شهرين أو ثلاثة أشهر".

وأثارت عودة فيروس كورونا للظهور في العاصمة الصينية جدلا ومخاوف واسعة من تفاقم أزمة الوباء مرة أخرى، وجعل السلطات تسارع لحظر استيراد بعض المواد الغذائية كسمك السلمون النرويجي الذي ربط بانتشار الفيروس، ولحوم الخنزير الألمانية بعد إصابة عمال المصانع بكورونا، وفقا لصحيفة جنوب الصين الصباحية.

 

فبعد أيام قليلة من إيقاف بكين لاستيراد شحنات السلمون الأوروبي، أعلنت سلطات الجمارك في الصين حظر دخول منتجات مصانع لحوم الخنزير الألمانية الشهيرة "تونيس" البلاد، بعد تفشي الفيروس في المنشأة المتخصصة في تصنيع اللحوم وتجهيزها منذ عام 1971، بعد ثبوت إصابة 65% من عمالها، وأيضا بسبب تزايد الشكوك في الصين بشأن سلامة شحنات الأغذية المستوردة من أوروبا.

وأثبتت اختبارات الفيروس إصابة أكثر من 650 موظف من أصل 1000 موظف عامل بمصنع تعبئة اللحوم المملوك لشركة "تونيس"، مما دفع السلطات الألمانية إلى إغلاق المنشأة، والمدارس ومراكز رعاية الأطفال المجاورة والواقعة في مدينة جويترسلوه بغرب ألمانيا.

وعلى الرغم من استبعاد خبراء الأغذية الربط بين سمك السلمون والموجة الثانية لانتشار الفيروس في الصين، إلا أن السلطات جمدت الشحنات وأوقفت الاستيراد بعد اكتشاف الفيروس على ألواح تقطيع سمك السلمون في سوق شينفادي في العاصمة، بسبب المخاوف من كونه مصدرًا لانتشار الفيروس.

 

 


اوروبا

السلمون الاوروبى

الصين

كوفيد19

فيروس كورونا

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