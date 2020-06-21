صحة بورسعيد :فرق طبية لمتابعة لجان الثانوية العامة

بورسعيد محمد فرج

أكد الدكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد توفير الأدوية والمستلزمات الوقائية و تكليف فرق طبية لمتابعة مقار لجان الثانوية العامة بمدينتى ببورسعيد وبورفؤاد للاطمئنا ن على حالة الطلاب.

وشدد أبو هاشم علي ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية التي تم اعتمادها .من قبل وزارة الصحة ، مضيفا أنه لا داعي للخوف أو القلق فى اطار الالتزام بإجراءات ارتداء الكمامات و التباعد و عدم التزاحم من خلال الالتزام بالتعليمات الوقائية

وفى قت سابق قال الدكتور احمد أبوهاشم وكيل وزارة مديرية الشئون الصحية ببورسعيد خلال تصريح لــ" اليوم السابع " بانه تم رفع درجة الإستعداد فى المنافذ البرية والبحرية والجوية بناء على توجيهات الطب الوقائى والحجر الصحى بتكثيف عدد الأطباء العاملين بالحجر الصحى فضلا عن توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالمسح الطبى .

وأضاف أبوهاشم بأنه تم التنسيق مع هيئة ا لإسعاف المصرية بتوفير سيارات ذاتية التعقيم لنقل الحالات المشتبهة فيها فضلا عن رفع درجة الإستعداد بمستشفتى الصدر والحميات تحسبا لحالة الطوارئ مع توفير أسرة للعزل وتدريب الطاقم الطبى والعاملين بإدارة الحجر الصحى على آلية التعامل مع الحالات المشتبهه .

وتابع : أن الحالة المشتبهه فيها هى التى تعانى من أعراض عامه وقد تتشابه مع المصابين بفيروسات أخرى ولاتكون مؤكدة الإ بعد فحصها من خلال المعامل المركزية بوزارة الصحة .

وفى ذات السياق أكد أبو هاشم ان الحجر الصحى يقوم بفحص الأطقم الملاحية على البواخر التى تعبر المجرى الملاحى من خلال المتابعة الدورية والصعود على السفن وفحص الوفود السياحية والكشف على الراكب القادمين من المناطق الموبؤة للتأكد من مدى سلامتهم من عدمه فضلا عن تطهير الحاويات وأسطح المراكب بالمتطهرات المناسبة تطبيقا لإحتياطيات مكافحة العدوى .

ومن جهة أخرى أكد أن محافظة بورسعيد آمنة من آية إصابات لفيروس" كورونا " المستجد ncov 2019 وخاصة بالموانئ والمنافذ البحرية بمنائى شرق وغرب بورسعيد