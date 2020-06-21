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"صحة الشرقية" تجتمع بمديري الإدارات الصحية عبر "فيديو كونفرانس"

الأحد، 21 يونيو 2020 08:17 م
"صحة الشرقية" تجتمع بمديري الإدارات الصحية عبر "فيديو كونفرانس" جانب من الاجتماع
الشرقية - إيمان مهنى

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عقد الدكتور وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وذلك بمكتب وكيل الوزارة، حيث تم مناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية 100 مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، والتي ستنطلق بمحافظة الشرقية اعتباراً من الغد الإثنين.

 وتم التأكد خلال الاجتماع على  توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية لتنفيذ المبادرة، وتحديد أماكن العمل، بالنسبة للأماكن الثابتة، والعيادات المتنقلة، والتأكيد علي توزيع الأدوية بالمنازل لغير القادرين، وتوفير القوي البشرية اللازمة للمبادرة، وتدريب فنيين الإحصاء علي إدخال البيانات بالبرنامج، كما تم مناقشة آخر المستجدات، والإجراءات الوقائية اليومية، والموقف الحالي لامتحانات الثانوية العامة، والتأمين الطبي لها، والتأكيد علي متابعة أعمال التطهير والتعقيم للجان الامتحانات والتي بدأت اليوم، بالمدارس والمعاهد، ويبلغ عدد اللجان بها 162 لجنة بالمحافظة.

 

وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع علي مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات بالمتابعة المستمرة، وتكثيف المرور علي اللجان، والتأكد من إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية الوقائية، أثناء سير الامتحانات، والتأكد من تجهيز غرفة للكشف بالمدارس والمعاهد المخصصة للجان الامتحانات، وتوافر الأطباء والزائرة الصحية بها، للكشف الحراري، والتعامل مع الحالات المشتبهة أو المخالطين للحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩"، والتأكد من تسليم الكمامات والواقيات للطلاب والمراقبين، ومن توفير العلاج والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة، والتأكد من تواجد أدوات التعقيم والتطهير باللجان ودورات المياه، والتأكد من تجهيزات غرف العزل، ووجود غرفة نفايات منفصلة، حرصاً علي صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والقائمين بالعمل بلجان الإمتحانات بمدارس المحافظة.

 


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