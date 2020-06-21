صحة البحيرة: تشكيل لجنة متخصصة لكشف ملابسات وفاة "ماما سناء"

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه سيتم تشكيل لجنة طبية متخصصة من قبل الهيئة العامة للتأمين الصحى للتحقيق فى وفاة اليوتيوبر الشهيرة سناء عبد الحميد عمار المعروفة إعلاميا باسم "ماما سناء" داخل مستشفى مبرة كفر الدوار للتأمين الصحى.

وأضاف أن السيدة المتوفاة دخلت قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى المبرة مساء الأربعاء الماضى متأثرة بإصابتها بالتهاب رئوى حاد وضيق فى التنفس وتم تقديم جرعات من الأكسجين والأدوية المعالجة لحالتها ولكن دون جدوى خاصة مع إصابتها بأمراض مزمنة وتوفيت بعد ساعات قليلة فى فجر يوم الخميس.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم تقديم مذكرة بكل تفاصيل الواقعة الى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تتضمن اتهام اسرة المتوفاة أطباء المستشفى المعالجين بالإهمال والتقصير فى حقها مما أدى إلى وفاتها، لافتًا إلى قيام محافظ البحيرة بإحالة الأطباء المعالجين فى هذه الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على وجود إهمال طبى من عدمه.

وكانت قد سادت حالة من الحزن الشديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى بعد اعلان وفاة سناء عبدالحميد النجار المعروفه اعلاميا باسم " ماما سناء " والتى اشتهرت بفيديوهاتها الكوميدية مع نجلها على موقع يوتيوب.

وكانت الصدمة عندما أعلن نجلها محمد من خلال فيديو عن وجود اهمال طبى شديد بمستشفى مبرة كفر الدوار ادى الى وفاتها.

وأصيبت اليوتوبر الشهيرة ماما سناء التى تبلغ من العمر 65 عاما بالتهاب رئوى حاد منذ حوالى اسبوع وتم نقلها الى مستشفى المبرة بكفر الدوار واصيبت بمضاعفات صحية أدخلتها فى غيبوبة حتى وافتها المنية متأثرة باصابتها.

وتم دفن جثمان اليوتيوبر الشهيرة بمقابر اسرتها بمدينة كفر الدوار وسط حالة من الحزن الشديد وكان العزاء مقتصر على المقابر نظرا للظروف الصحية التى تمر بها البلاد اثر انتشار فيروس كورونا.

واشتعلت منصات التواصل الاجتماعى ببرقيات العزاء والغضب فى ان من متابعى ومحبى" ماما سناء نظرا لملاباسات وفاتها المثيرة للجدل.

وفى هذا السياق تقدمت اسرة سناء النجار الشهيرة ب "ماما سناء " بشكوى لمديرية الصحة بالبحيرة تكشف من خلالها حالة الإهمال والتقصير التى تعرضت لها المتوفيه خلال علاجها بمستشفى مبرة كفر الدوار.

من جانبه قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إحالة مدير مستشفى مبرة كفر الدوار وطبيبين بالمستشفى الى النيابة العام للتحقيق بشأن وفاة سناء عبدالحميد النجار، الشهيرة ب ماما سناء بسبب للإهمال وسوء التعامل طبقا لشكوى نجلها .

واكد محافظ البحيرة أن احالة الأطباء الى النيابة العامة يأتى وفقا للمذكرة المقدمه من وكيل وزارة الصحه فى واقعه وفاة المريضة بقسم الاستقبال بالمستشفى وبناء على شكوى من ذويها بسوء معاملة الفريق الطبى.

وتقدم اللواء هشام امنة محافظ البحيرة بخالص العزاء لاسرة الفقيدة وذويها داعيا ان يلهمهم الله عز وجل الصبر والسلوان، مؤكدا انه لن يسمح بوجود اى تخاذل او تقاعس اواهمال عن اداء العمل وسيتم عقاب جميع المقصرين، مشيرا ان جميع مؤسسات وزارة الصحة المتواجدة على ارض المحافظة حتى الغير تابعة لمديرية الصحة مثل مستشفى مبرة كفر الدوار والتابعة تبعية مباشرة لوزارة الصحة لن يفلت منها اى مهمل او مقصر بها من العقاب.