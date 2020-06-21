صحة الإسماعيلية: إحالة المتورطين فى نقل مريضة بالخطأ للعزل الصحى للشئون القانونية

الإسماعيلية – السيد فلاح

أصدرت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، بيانًا، أكدت فيه تحويل المقصرين فى نقل مريضة بالخطأ من مستشفى الإسماعيلية العام غير مصابة بكوورنا، إلى الصدر للعزل الصحى، والمخصص لمصابى كورونا، للشئون القانونية.

وقالت مديرية الصحة بالإسماعيلية فى بيان لها، إن بروتوكول التنسيق لنقل الحالات الايجابية لمستشفيات العزل يتضمن تسجيل بيانات المريض على موقع رعايات مصر وبذلك يتم اخطار مرفق الإسعاف لنقل الحالات، علمًا بأن مديرية الشئون الصحية تقوم بالتنسيق التليفوني للتأكد من نقل الحالات في أسرع وقت ممكن لبدء تلقي بروتوكول العلاج .

أضاف البيان، أن من أهم الإجراءات التي تتم أثناء نقل الحالات ولضمان الجودة يتم نقل الحالة بعد استلام بطاقة المريض وكذلك الملف الطبي الخاص به وذلك لما يتضمنه من تاريخ مرضي للحالة والموقف العام، وبمجرد نقل الحالة بمستشفى العزل يتم إعادة تقييم الحالة في غرفة منفصلة قبل دخولها غرف الإقامة هذا فيما يخص الحالات المستقرة، بينما في الحالات الغير مستقرة بقسم الرعاية المركزة فيتم دخولها في غرفة عناية مستقلة لا يوجد بها مرضى لحين استقرار الحالة.

وأكد البيان، أنه يوم 17 يونيو الجاري وتحديدًا الساعة 00:55 بعد منتصف الليل وبناءً على تقييم الحالة الصحية للمريضة "س.ع"، "إيجابي لفيروس كورونا بمستشفى الإسماعيلية العام"، تم إدخال بيانات الحالة على موقع رعايات مصر وتسكينها بمستشفى صدر الإسماعيلية للعزل الصحي لعدم توافر أسرة شاغرة بقسم العزل بمستشفى الإسماعيلية العام في ذات اليوم في تمام الساعة 1:11 صباحًا اي بعد حوالي 16 دقيقة برقم طلب للإسعاف "23027"، ورقم سيارة إسعاف "410"، وعليه تم التنسيق تليفونيًا مع مرفق إسعاف الإسماعيلية لنقل الحالة كما هو متبع، ونظرًا لكون الحالة بقسم العناية فيقوم المسعف بالتأكد من بياناتها من خلال عضو هيئة التمريض المسئول عنها والمشرف والطبيب المعالج، لكن حدث خطأ فبعد وصول الحالة لمستشفى العزل الصحي صدر الإسماعيلية وبتقييم الحالة في غرفتها المستقلة تبين أن الحالة التي تم نقلها تدعى "ن. م" "اشتباه لفيروس كورونا بمستشفى الإسماعيلية العام"، وعلى الفور تم رجوع الحالة إلى مستشفى الإسماعيلية العام وعزلها وتم سحب مسحه لها والتي تبين سلبيتها وقد تماثلت للشفاء وخرجت تحسن من المستشفى يوم 19 يونيو .

وأكد البيان، أن تم إحالة المقصرين من الفريق الطبي بمستشفى الإسماعيلية العام والمسعف التابع لمرفق إسعاف الإسماعيلية للشئون القانونية.

كان قد حرر محمد نجل السيدة "نبيه محمود محمد" محضر ضد مستشفى الإسماعيلية العام، لنقل والدته التي تعانى من جلطة وتتلقي العلاج في مستشفى الإسماعيلية العام، لمستشفى صدر الإسماعيلية المخصصة لعلاج مصابي فيروس كورونا عن طريق الخطأ، بدلاً من مريضة آخرى.

وأكد نجل السيدة التى تم نقلها بالخطأ أن والدته استمرت فى العزل الصحى أكثر من 12 ساعة، وعلى الفور قام بتحرير محضر رقم 2176 بقسم ثالث الإسماعيلية، واتهم فيه مسؤلي الصحة بالإسماعيلية، بالمخاطرة بحالة والدتهم ونقلها عن طريق الخطأ، وتعرضها لخطورة إصابتها بكورونا بعد نقلها لمستشفى العزل.