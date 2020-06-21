شهود عيان يكشفون للنيابة تفاصيل سقوط شاب من سطح عقار أثناء لهوه بطائرة ورقية

كتب عبد الله محمود

استمعت نيابة السلام لأقوال شهود العيان في واقعة وفاة شاب إثر سقوطه من الطابق السادس أثناء اللهو بطائرة ورقية، حيث أكدوا أنهم شاهدوا المتوفي اثناء لهوه بالطائرة الورقيه حيث استمر في الجري وراءها اعلي العقار بالطابق السادس، ولم ينتبه إلى خطواته خلال وجوده على السطح أعلى العقار، موضحين أنهم حاولوا تنبيه وتحذيره من السقوط أعلى العقار، الا ان القدر كان أسرع منهم، مضيفين أنه سقط بعدها على الفور، وأنهم توجهوا على الفور إلى الشاب الضحية، فوجدوه جثه هامدة.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة ، تلقت بلاغا من الأهالى بسقوط شاب من أعلى عقار بمنطقة السلام ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين سقوط شاب من الطابق السادس وإصابته بإصابات خطيرة أثناء اللهو بطائرة ورقية ، وتم نقله للمستشفى وتوفى متأثرا بإصابته تم التحفظ على الجثة داخل المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.