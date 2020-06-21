اليوم السابع
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شكرى ووزير خارجية روسيا يبحثان هاتفياً ملف سد النهضة والوضع فى ليبيا

الأحد، 21 يونيو 2020 04:31 م
شكرى ووزير خارجية روسيا يبحثان هاتفياً ملف سد النهضة والوضع فى ليبيا سامح شكرى وسيرجى لافروف
كتب أحمد جمعه

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أجرى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية روسيا "سيرجي لافروف"، لبحث العلاقات الثنائية، فضلاً عن القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.
 
وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين تناولا خلال الاتصال سُبل تطوير التعاون القائم بين مصر وروسيا على مختلف الأصعدة، وخاصة فيما يتعلق بتكثيف التشاور السياسي والعمل على دفع التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
 
كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول التطورات بالمنطقة، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا حيث تم التشاور حول مستجدات الأوضاع هناك، والتطورات على صعيد القضية الفلسطينية، فضلاً عن استعراض مجمل المستجدات في ملف سد النهضة.

سامح شكرى

لافروف

وزير الخارجيه

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