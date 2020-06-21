اليوم السابع
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شعبة الأدوية تشيد بدور "سلامة الغذاء" وتؤكد ضخ كميات من عقار المناعة

الأحد، 21 يونيو 2020 03:00 ص
شعبة الأدوية تشيد بدور "سلامة الغذاء" وتؤكد ضخ كميات من عقار المناعة على عوف
كتبت سماح لبيب

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قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية ، إن شركات الدواء والمكملات الغذائية ستقوم بضخ كميات كبيرة من المكملات الغذائية الخاصه برفع جهاز المناعة من الفيتامينات مثل فيتامين سى وفيتامين د والمعادن مثل الزنك والكالسيوم بكميات قد تصل إلى أربعة أضعاف الكمية التى تم ضخها منذ عشرة أيام وذلك بعد مجهود كبير من الصناعة المحلية تحت إشراف ومتابعه هيئة سلامة الغذاء والتى أثمر وجودها فى هذه المرحلة طرح الكثير من المكملات الغذائية الخاصه برفع جهاز المناعه وذلك بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد. 
 
وأضاف عوف ل اليوم السابع، أن هناك وفرة من الفيتامينات والمكملات الغذائية فى السوق المحلى لسد احتياجات المواطنين فى الحجر المنزلى ومواجهة فيروس كورونا سواء المصابون أو المخالطون والذين تحتاج حالاتهم وفقا لبروتوكول العلاج إلى الفيتامينات الهامة لرفع المناعة ومقاومة انتشار الفيروس والإصابة به . 
 
وكانت هيئة الدواء المصرية ضخت الكثير من أدوية المناعة خلال الفترة من 8 يونيو وحتى 17 يونيو الجارى وذلك بعد حدوث نقص فى هذه الأنواع من الأدوية خلال الـ3 أسابيع الماضية ومع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس والعزل المنزلى من المصابين والمخالطين لهم تم توفير كميات كبيرة لسد احتياجات المواطنين فى الأسواق.
 
وتم ضخ الكميات فى مختلف الصيدليات على مستوى الجمهورية والتى يقارب عددها الـ70 ألف صيدلية على أن يتم صرفها بروشته طبية لكى تصل جميع الأنواع للمصابين بالفيروس والمخالطين لهم فى العزل المنزلى خلال هذا المرحلة ، وكانت الكميات التى تم ضخها كالتالى : 
 
1 إزيثرومايسين أقراص 982 ألف و 568 عبوة . 
 
2 إجمالى ازيثرومايسين شراب 474 الف و401 عبوة . 
 
3 إجمالى باراسيتامول أقراص 2 مليون و 800 ألف و 781 عبوة . 
 
4 إجمالى باراسيتامول شراب 650 ألف زجاجة . 
 
5 إجمالى زنك أقراص مليون شريط و 8 آلاف و 700 ألف . 
 
6 إجمالى فيتامين سى أقراص مليون و228 ألف و 442 عبوة . 
 
7 إجمالى فيتامين سى - زنك أقراص 95 ألف عبوة . 
 
 

اخبار الاقتصاد

كورونا

هيئة الدواء

على عوف

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