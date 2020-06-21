شركة مياه القليوبية: خطة لتطهير شبكات الصرف بشبين القناطر

كتب أحمد حسن

كشف المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، تنفيذ خطة تطهير وصيانة شاملة لشبكات الصرف الصحي بشبين القناطر ومدينة قها وكذلك رفع كفاءتها للحفاظ على استدامة تقديم الخدمة، لافتًا إلى أنه شدد على الاهتمام بعمليات الإحلال والتجديد ومتابعة حالة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وصيانة المحابس، وإطالة العمر الافتراضي لها.

وأكد استمرار عمليات التطهيروالتسليك لشبكات الصرف الصحي وفقًا لخطة الطوارئ الموضوعة مع الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، والتعامل الفوري مع أي بلاغات تتعلق بأغطية بالوعات الصرف الصحى التي تتعرض للسرقة مع سرعة تعويضها بأغطية جديدة حرصًا على سلامة المواطنين ووقاية الشبكات من سقوط مخلفات داخلها قد تعرضها للانسداد.

من ناحية أخرى، وشدد المهندس مصطفى مجاهد، علي ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك في إطار العودة التدريجية للعاملين وتقديم الخدمات للمواطنين، لافتا إلي أنه في إطار تعليمات رئيس مجلس الوزراء بضرورة التعايش مع فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة ما بعد عيد الفطر المبارك، سوف يتم توزيع كمامات خاصة بالوقاية للعاملين في أول يوم عمل اليوم علي أن يتم ارتداؤها بشكل إجباري، فضلاً عن اتخاذ إجراءات التباعد بين العاملين في العمل، وعدم دخول أي مواطن لطلب الخدمة دون أن يكون مرتديًا للكمامة.

وأصدر تعليمات لقطاع المعامل بالشركة بمداومه توفير كحول إيثيلي بتركيز ٧٠٪ للعاملين وتم ارسال تعليمات بهذا الخصوص لجميع الافرع ومراكز خدمة العملاء لتنفيذ هذه التعليمات بشكل إجباري وسيتم تنفيذ العقوبات لغير الملتزمين.

وأكد أن كل ما يتم اتخاذه يأتي فى إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد وحفاظًا على صحة العاملين بالشركة وأسرهم منعًا لانتشار مرض "الكورونا"

ووجه بأن يكون هناك جدولاً زمنيا للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعًا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.