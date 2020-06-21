شرطة الاحتلال تعتقل 6 فلسطينيين من القدس المحتلة

وكالات

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ستة مواطنين فلسطينيين من القدس المحتلة بينهم أحد حراس المسجد الأقصى.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودسة "واس"، ذكرت مصادر محلية في القدس المحتلة أن شرطة الاحتلال اعتقلت أحد حراس المسجد الأقصى وخمس فتيات مقدسيات بعد الاعتداء عليهن بالضرب عند باب الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك.

بدورها استنكرت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك ما أقدم عليه اليوم مجموعة من ضباط وأفراد شرطة الاحتلال من اقتحام لمصلى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك بأحذيتهم، واعتقال خمس فتيات بعد الاعتداء عليهن من داخل المصلى، واعتقال حارس المسجد الأقصى المبارك عبد الكريم قاعود لاعتراضه على ذلك.