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شرطة الاحتلال تعتقل 5 فتيات من داخل مصلى بالمسجد الأقصى

الأحد، 21 يونيو 2020 07:43 م
شرطة الاحتلال تعتقل 5 فتيات من داخل مصلى بالمسجد الأقصى المسجد الاقصى
كتب- هاشم الفخراني

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اعتقلت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد ، الحارس عبد الكريم قاعود وخمس فتيات من داخل مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك، بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

وذكر شهود عيان لـوكالة "صفا" الفلسطينية أن شرطة الاحتلال اقتحمت مصلى باب الرحمة ومنعت الفتيات من التواجد داخل المصلى واقتادهن إلى الخارج، موضحة أن الفتيات المعتقلات هن: آية أبو ناب، آية معتوق، شفاء أبوغالية، مرام النتشة، ميار النتشة.

وأضاف الشهود أن مجموعة من الجنود والشرطة والمجندات حاصروا الفتيات في ساحة المصلى، واعتدوا عليهن بالضرب خلال اعتقالهن.

على جانب أخر ، اقتحم 158 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك، بحراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن المستوطنين اقتحموا المسجد انطلاقا من باب المغاربة، وتجولوا في باحات المسجد بشكل استفزازي، قبل ان يغادروا المكان.

و في سياق متصل، اعتقلت شرطة الاحتلال حارس المسجد الأقصى المبارك من صحن الصخرة المشرفة بعد اقتحامها بصحبة مستوطنين متطرفين لباحات المسجد.

 

 

 


المسجد الاقصى

اسرائيل

تل ابيب

فلسطين

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