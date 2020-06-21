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شاهد.. اللمسات النهائية للجان الثانوية العامة بالأقصر قبل انطلاق الماراثون

الأحد، 21 يونيو 2020 06:00 ص
شاهد.. اللمسات النهائية للجان الثانوية العامة بالأقصر قبل انطلاق الماراثون اللمسات النهائية على لجان الثانوية العامة بمحافظة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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انتهت محافظة الأقصر، بقيادة المستشار مصطفى ألهم، من وضع اللمسات النهائية فى لجان امتحانات الثانوية العامة بمدن وقرى المحافظة، حيث كثفت مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور الشناوى عايد وكيل الوزارة بالأقصر، من التجهيزات والاستعدادات لماراثون الثانوية العامة على قدم وساق، وذلك عبر تجهيز اللجان وتوفير كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية الطلاب خلال أداء الامتحانات المقرر انطلاقها اليوم الأحد.

كما شهدت محافظة الأقصر استلام مديرية التربية والتعليم بالأقصر، عدد 33 من كبائن التعقيم وذلك استعداداً لامتحانات الثانوية العامة، وتم توزيعها على 25 لجنة امتحانات و7 كبائن يتم تركيبها بجميع الإدارات التعليمية وكبينة لمديرية التربية والتعليم، وجاء ذلك فى إطار الاستعدادات النهائية الخاصة بعقد امتحان الدور الأول من شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/ 2020، حيث إن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 داخل المحافظة، يبلغ 6758 طالبا، موزعين على عدد 25 لجنة على مستوى مراكز المحافظة.

وكان محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر عقد اجتماعا خاصا بمتابعة الاستعدادات النهائية الخاصة بعقد امتحان الدور الأول من شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/ 2020، وذلك بحضور مساعد مدير أمن الأقصر، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر ورؤساء المدن والمراكز، ومسئولي الصحة والإسعاف والكهرباء والتموين والحماية المدنية، وناقش نائب محافظ الأقصر خلال الاجتماع متابعة ما تم تنفيذه من إجراءات التنسيق بين كافة الجهات المختصة بما يضمن انتظام سير العملية الامتحانية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات، حيث وجه نائب المحافظ بالتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم للجان بصفة دورية ومستمرة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظاً على صحة الطلاب والمعلمين، وذلك وفقا لتوجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

اللمسات النهائية على لجان الثانوية العامة بمحافظة الأقصر (1)
اللمسات النهائية على لجان الثانوية العامة بمحافظة الأقصر (1)

 

اللمسات النهائية على لجان الثانوية العامة بمحافظة الأقصر (2)
اللمسات النهائية على لجان الثانوية العامة بمحافظة الأقصر (2)

 

اللمسات النهائية على لجان الثانوية العامة بمحافظة الأقصر (3)
اللمسات النهائية على لجان الثانوية العامة بمحافظة الأقصر (3)

 

اللمسات النهائية على لجان الثانوية العامة بمحافظة الأقصر (4)
اللمسات النهائية على لجان الثانوية العامة بمحافظة الأقصر (4)

 

اللمسات النهائية على لجان الثانوية العامة بمحافظة الأقصر (5)
اللمسات النهائية على لجان الثانوية العامة بمحافظة الأقصر (5)

 

اللمسات النهائية على لجان الثانوية العامة بمحافظة الأقصر (6)
اللمسات النهائية على لجان الثانوية العامة بمحافظة الأقصر (6)

 

اللمسات النهائية على لجان الثانوية العامة بمحافظة الأقصر (7)
اللمسات النهائية على لجان الثانوية العامة بمحافظة الأقصر (7)

 

اللمسات النهائية على لجان الثانوية العامة بمحافظة الأقصر (8)
اللمسات النهائية على لجان الثانوية العامة بمحافظة الأقصر (8)

 

اللمسات النهائية على لجان الثانوية العامة بمحافظة الأقصر (9)
اللمسات النهائية على لجان الثانوية العامة بمحافظة الأقصر (9)

 

اللمسات النهائية على لجان الثانوية العامة بمحافظة الأقصر (10)
اللمسات النهائية على لجان الثانوية العامة بمحافظة الأقصر (10)

 


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