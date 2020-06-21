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س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الورم النجمي بالمخ والحبل الشوكي

الأحد، 21 يونيو 2020 08:00 ص
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الورم النجمي بالمخ والحبل الشوكي الورم النجمي بالمخ والحبل الشوكي
كتبت فاطمة خليل

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الأورام النجمية هي أورام تتشكل في الدماغ والحبل الشوكي وهي أورام أولية، مما يعني أنها تتطور في الدماغ أو النخاع الشوكي بدلاً من الانتشار من أي مكان آخر في الجسم، من خلال مجموعة الأسئلة والإجابات نتعرف على الورم النجمي بالمخ والحبل الشوكي وأعراضه وعلاجه، بحسب موقع " stanfordhealthcare".

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س: ما هو الورم النجمي؟
 

تنتمي الأورام النجمية إلى مجموعة أكبر من الأورام تسمى الأورام الدبقية، تبدأ الأورام الدبقية في خلايا الدماغ والحبل الشوكي التي تسمى الخلايا الدبقية، والتي تحيط بالخلايا العصبية وتساعدها على العمل. تتكون الخلايا النجمية على وجه الخصوص، الخلايا الدبقية على شكل نجمة تسمى الخلايا النجمية.

س: ما أعراض الورم النجمي؟
 

يمكن أن تسبب الأورام النجمية مجموعة متنوعة من الأعراض، حيث يعتمد تأثيرها على حجمها الكبير ومكانها ضع في اعتبارك أن الحالات الطبية الأخرى يمكن أن تسبب أعراضًا مشابهة.

قد تشمل أعراض الورم النجمي ما يلي:

-صداع الرأس.

-قئ و غثيان.

-الارتباك أو الانخفاض في وظائف المخ.

-التغييرات في الشخصية أو المزاج.

-صعوبة في التوازن أو الكلام.

-عدم وضوح الرؤية أو الرؤية المزدوجة أو فقدان الرؤية المحيطية (الجانبية).

- نوبات صرع.

ورم نجمي
ورم نجمي

س: ما علاج الورم النجمي؟
 

يستخدم الأطباء 3 فئات رئيسية لعلاج الورم النجمي: الجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاج بالأدوية وغالبًا ما يوصي الأطباء بمزيج من هذه العلاجات، استنادًا إلى التفاصيل المحددة التي تم اكتشافها أثناء التشخيص، حيث تعمل أنت وطبيبك معًا لتحديد أفضل خيار لك، بناءً على عوامل مثل:

-حجم الورم.

-موقع الورم.

-عدوانية السرطان.

يمكن للأطباء الاختيار من بين مجموعة من طرق التشخيص والعلاج المتخصصة، بما في ذلك أخذ عينات الأنسجة (الخزعة) والجراحة.

على سبيل المثال ، زودت التحسينات في تكنولوجيا التصوير الجراحين بأدوات قيمة لتحديد مكان أورام الدماغ وتحديدها ومعرفة المزيد عنها تسمح لهم هذه الأساليب الموجهة بالصورة بـ "رسم خريطة" الدماغ وفصل الأورام عن الأنسجة السليمة.

 


الورم النجمي بالمخ والحبل الشوكي

الورم النجمي

اعراض الورم النجمي

اعراض ورم المخ

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