سلطات بلجيكا: عمدة بروج خضع لجراحية ناجحة عقب طعنه.. والعمدة: أنا بخير

كتب: أحمد علوى

قالت السلطات فى مدينة بروج البلجيكية ، إن عمدة بروج ديرك دي فو الذى تعرض للطعن في رقبته بمكتبه على يد أحد الأشخاص ظهر السبت ، أصيب بجروح خطيرة ،نقل على إثرها إلى مستشفى AZ Sint-Jan في بروج وخضع لعملية جراحية ناجحة، وفي أول رد فعل له بعد أن استعاد وعيه ، قال "ديرك دي فو"، "أنا بخير وحالتي جيدة جدًا في الوقت الحالي، كما أشكر موظفي مستشفى Sint-Jan في بروج وجميع الأشخاص الذين أعربوا عن دعمهم لي"،مضيفاً ، "انا ما زلت إيجابي وأتمنى أن أعود إلى العمل بسرعة".

وفي تعليقه، قال المدعي العام في بروج إن الطعنة كانت قاتلة وأنه كان محظوظا جداً،وأضاف، لقد نجا بحياته بـ 24 غرزة.

ووفقاً للشرطة، خضع المشتبه به للإستجواب وسيُعرض على قاضي التحقيق بعد ظهر الأحد.

وذكرت صحيفة هيت لاتسيت نيوس نقلاً عن نجل ديرك دي فو، أن المشتبه به كان عميلا لدى والده ، ويقال إنه محام أيضاً ،وكان ينتظر عمدة بروج في مكتبه للمحاماة لعدة ساعات قبل مهاجمته.