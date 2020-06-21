اليوم السابع
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سكرتير عام مطروح يتفقد موقف أتوبيس مشروع النقل الجماعى لمتابعة سير العمل

الأحد، 21 يونيو 2020 09:08 م
سكرتير عام مطروح يتفقد موقف أتوبيس مشروع النقل الجماعى لمتابعة سير العمل سكرتير عام مطروح يتفقد موقف أتوبيس مشروع النقل الجماعى لمتابعة سير العمل
مطروح - حسن مشالي

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تفقد اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح موقف أتوبيس مشروع النقل الجماعى بمرسى مطروح وحملة سيارات ديوان عام المحافظة  لمتابعة انتظام سير العمل  ومتابعة حركة تشغيل المركبات.

 

وقام اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح، بفحص سجلات الحضور والانصراف ومنظومة تشغيل السيارات، موجها بعرض بيان يومي بحركة السيارات ومواعيدها، والمتابعة المستمرة لنظافة المركبات ، مع تشكيل لجنة لمراجعة كافة الأعطال والصيانة الدورية للمعدات، وإعادة تنظيم مواقع السيارات داخل جراج الحملة بما ييسر الحركة المرورية.

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