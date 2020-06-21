اليوم السابع
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سكرتير عام جنوب سيناء يتفقد موقف تنفيذ بعض المشروعات التنموية بطور سيناء

الأحد، 21 يونيو 2020 10:57 م
سكرتير عام جنوب سيناء يتفقد موقف تنفيذ بعض المشروعات التنموية بطور سيناء سكرتير عام جنوب سيناء يتفقد موقف تنفيذ بعض المشروعات التنموية بطور سيناء
جنوب سيناء- فايزة مرسال

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تفقد اللواء نادر عشماوي السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، عددا من المشروعات الجارية بمدينة طور سيناء عاصمة المحافظة ورافقه أحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء، تنفيذا لتعليمات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بضرورة متابعة جميع المشروعات التي تتم علي ارض المحافظة والوقوف علي موقفها التنفيذي وتذليل العقبات لانهائها في الموعد المقرر مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية.

 

وتفقد "عشماوى" ومرافقوه أعمال كورنيش الطور، وممشى أهل مصر، طبقاً لتعليمات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والتي تاتي فى إطار تعليمات رئيس مجلس الوزراء بعدم توقف عجلة الإنتاج واستمرار العمل فى المشروعات بمختلف أنواعها مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا حرصا علي سلامة وصحة العمال.

 

كما تفقد السكرتير العام أعمال تنفيذ أكبر برجولة في جنوب سيناء علي شاطئ الطور، شملت الجولة أيضا تفقد أعمال التوسعة والرصف والتطوير والتجميل للطريق بمنطقة حي النادي بطور سيناء.

 


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