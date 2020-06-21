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"رحلة سائح في مصر" .. فيديو ترويجى جديد للسياحة المصرية

الأحد، 21 يونيو 2020 06:27 م
"رحلة سائح في مصر" .. فيديو ترويجى جديد للسياحة المصرية السياحة المصرية
كتبت آمال رسلان

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في إطار الحملة الدعائية التي تدشنها وزارة السياحة والآثار تحت عنوان "Same Great Feelings"، تطلق الوزارة فيلمًا دعائيًا تحت عنوان "رحلة سائح في مصر" وذلك علي منصات التواصل الاجتماعي المصرية والعربية والدولية، وذلك في ظل الإعلان عن استعداد مصر لاستقبال السياحة الوافدة الي المقصد السياحي المصري اعتبارًا من يوليو 2020.

يأتي إنتاج هذا الفيلم ضمن الحملة الدعائية التي تدشنها الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، تحت عنوان Same Great Feelings” على شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الإجتماعى المختلفة في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة الي مصر من دول الخليج العربي وأوروبا وآسيا منها ألمانيا وإيطاليا والتشيك وأوكرانيا، كمرحلة اولي. هذا بالإضافة الي عرض الفيلم علي عدد من القنوات التليفزيونية العربية والدولية مثل شبكة قنوات السي إن إن وقناة الديسكفري. 

وقد قامت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتمويل الحملة الدعائية للفيلم، كما قام الاتحاد المصري للغرف السياحية والمستثمرين السياحيين بتمويل إنتاج الفيلم. وتهدف هذه الحملة الدعائية إلى التواصل والتفاعل مع الجمهور العربي والدولي بهدف إطلاعهم علي الاستعدادات والتدابير التي اتخذتها مصر لاستقبال السائحين مرة أخرى بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية استعدادًا لعودة السياحة وجعل إقامة السائحين بها ممتعة وآمنة وفي نفس الوقت إظهار تنوع وتميز المنتج والمقصد السياحي المصري.


عودة السياحة

الترويج للسياحة

السياحة

اخبار مصر

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