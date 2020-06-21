اليوم السابع
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رئيس وزراء السودان: إعادة العالقين نجحت فى مرحلتها الأولى

الأحد، 21 يونيو 2020 10:26 م
رئيس وزراء السودان: إعادة العالقين نجحت فى مرحلتها الأولى رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك
أ ش أ

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رحب رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، بشدة بعودة المواطنين السودانيين العالقين بالخارج، مؤكدًا أن عمليات التفويج بدأت بنجاح في مرحلتها الأولى، وستتواصل في الأيام القادمة.
وكان مطار الخرطوم استقبل اليوم رحلات جوية من دول عدة، لإعادة العالقين فيها، على أن تتواصل الرحلات في الأيام المقبلة.
وقال حمدوك، في تصريح مساء اليوم، "فرضت علينا ظروف جائحة (كورونا)، مثل غيرنا من دول العالم، اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة تفشي المرض الذي لم تكن لدينا الاستعدادات لمواجهته، وكان من بينها غلق الحدود والمطارات والمعابر".
وأضاف أن هذه الإجراءات كانت قاسية على بعض المواطنين، الذين تعرضوا لظروف صعبة حاولنا تخفيفها عبر عمل السفارات بالخارج.
وتعهد رئيس وزراء السودان بالعمل بكل جهد ممكن لإصلاح النظام الصحي، في إطار عمليات الإصلاح الشامل، حتى لا تتكرر مثل هذه المعاناة.


السودان

عبد الله حمدوك

رئيس وزراء السودان

كورونا

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