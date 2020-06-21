رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يزور مصابى حادث الشلاتين للاطمئنان على حالتهم..صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

زار الشيخ مصطفى ابو زيد، رئيس الادارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، اليوم الأحد مصابى حادث الشلاتين الذى حدث صباح أمس ، وكان بين المصابين رئيس لجنة امتحانات الثانوية الازهرية بالشلاتين ومراقب اخر وتوفى وكيل اللجنة .

واكد منطقة البحر الأحمر الأزهرية فى بيان لها اليوم، أن الشيخ مصطفى ابو زيد، رئيس منطقة البحر الأحمر الازهرية، له، أن زيارته للاطمئنان على المصابين فى حادث الشلاتين مساء امس، بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر وفضيلة الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، توجه فضيلة الشيخ مصطفى أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية .

وتابعت المنطقة فى بيان لها ان رافق حسن عبد الباسط مدير إدارة الأمن بالمنطقة الأزهرية، مساء أمس ، حيث توجه الى مستشفى الشلاتين المركزى للاطمئنان على حالة المصاب الشيخ سيد عبد الموجود خليل شيخ معهد الشلاتين، حيث اطمأن رئيس المنطقة على حالة المصاب وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له.

صرح الشيخ مصطفى ابو زيد، رئيس المنطقة الازهرية بالبحر الأحمر، ان قد تم خروج احد مصابين المنطقة الازهرية من المستشفى صباح اليوم، بعد عمل الفحوصات اللازمة والإطمئنان عليه .

زيارة رئيس المنطقة الازهرية لمصابى حادث الشلاتين

زيارة رئيس المنطقة الازهرية لمصابى حادث الشلاتين

زيارة رئيس المنطقة الازهرية لمصابى حادث الشلاتين