رئيس مجلس قبيلة القبائل الليبية: مصر تقف إلى جانب الحق للدفاع عن ليبيا

كتب: أحمد جمعة

أكد العمدة سالم اذويب رئيس المجلس الأعلى لقبيلة القبائل الليبية، دعمه لما ورد في خطاب الرئيس السيسى للدفاع عن ليبيا، معربا عن تقديره واحترامه للشعب المصرى العربى وقيادته وكافة سلطاته التشريعية والتنفيذية وغيرها.

وأوضح العمدة سالم في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مصر تقف اليوم إلى جانب الحق من أجل الدفاع عن ليبيا من المعتدين عليها ، مشيرا إلى أن مصر ليس لها أي أطماع سوى ضمان الحياة الكريمة للشعب الليبى.

كان وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج قد رحب بما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال استعراضه لقوات الجيش المصرى المرابطة على الحدود الغربية لمصر مع ليبيا.

وثمن الحويج تصريحات الرئيس السيسى، قائلا إن ليبيا تتقاسم مع مصر وتونس المصير المشترك.

وأشار وزير الخارجية بالحكومة الليبية إلى أن الموقف المصري تجاه ليبيا ينسجم مع مخرجات برلين وموقف العديد من الدول.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، في سيدي براني بمرسى مطروح، اليوم السبت، استعداد مصر الكامل لتقديم الدعم للشعب الليبي، قائلا: “نحن في مصر نكن لكم احتراما وتقديرا كبيرا ولم نتدخل في شئونكم ودائما مستعدين لتقديم الدعم، من أجل استقرار ليبيا وليس لنا مصلحة ليس إلا أمنكم واستقراركم”.

وأضاف: "تجاوز سرت والجفرة خط أحمر، ولن يدافع عن ليبيا إلا أهل ليبيا ومستعدين نساعد ونساند هذا"، متابعا: “ليبيا دولة عظيمة وشعبها مناضل ومكافح، بنقول الخط اللي وصلت إليه القوات الحالية، سواء من جانب المنطقة الشرقية أو الغربية كلهم أبناء ليبيا ونتكلم مع الشعب الليبي".