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رئيس شركة مياه سيناء: لجان للمرور على المدارس للتأكد من تطهير شكبات الصرف

الأحد، 21 يونيو 2020 10:26 ص
رئيس شركة مياه سيناء: لجان للمرور على المدارس للتأكد من تطهير شكبات الصرف اعمال تطهير شبكات الصرف الصحى
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس سعيد بده، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء، استمرار عمل لجان المرور على المدارس المخصصة لامتحانات الثانوية العامة لرفع عينات مياه، والتأكد من تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحي الواقعة بمحيط تلك المدارس.

و أصدر "بده " توجيهاته إلى رؤساء قطاعات التشغيل والصيانة بجنوب وشمال سيناء، بتوفير كميات المياه اللازمة لتغطية احتياجات الطلبة والمدرسين خلال فترة الإمتحانات و كذلك توفير سيارات نقل المياه بصفة يومية أمام اللجان وكذا أعمال التطهير والتسليك اللازم لغرف ومطابق شبكة الصرف الصحى الخاصة بالمدارس بالاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية وبواسطة عمال شبكة الصرف الصحي.

كما وجه قطاع المعامل بضرورة المتابعة اليومية بمختلف اللجان المنعقدة للإمتحانات لاعمال رفع العينات وتحليلها، للتأكد من جودتها.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الإجراءات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد مع ضرورة عقد إمتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية مع إتخاذ كافة التدابير.

 

 وأكد، بدوره على تنفيذ إجراءات الصيانة اللازمة للسيطرة علي كميات المياه التي يتم ضخها من محطات إنتاج المياه و محطات روافع المياه بشمال وجنوب سيناء.

 


وزاره الإسكان

اخبار وزاره الإسكان

شركات المياه

المدارس

تطهير شبكات الصرف

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الثانويه العامه

فيروس كورونا

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