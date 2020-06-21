اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 10:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس حكومة إيطاليا: بدأنا نشعر بالعواقب الاقتصادية السلبية لأزمة كورونا

الأحد، 21 يونيو 2020 09:10 ص
رئيس حكومة إيطاليا: بدأنا نشعر بالعواقب الاقتصادية السلبية لأزمة كورونا رئيس حكومة ايطاليا جوزيبى كونتى
كتبت ـ فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبى كونتي أن "استجابة أوروبا إزاء هذا الركود الناجم عن الوباء، يجب أن تكون بالمستوى المطلوب، فقد بدأنا نشعر بالعواقب السلبية في جميع البلدان. ​​إنه واقع عالمي وليس أوروبي فقط"، وفي تصريحات على هامش أعمال الندوة الحكومية حول الاقتصاد، الملتئمة في "فيلا بامفيلي" التاريخية بروما، وأضاف "لقد اتخذنا اليوم خطوة إلى الأمام لأنه لا يزال هناك اختلاف في المواقف، فلم نتجه بعد بشكل موحد نحو الحل النهائي على المستوى الأوروبي، لكن المناخ المناسب ينضج"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وتابع رئيس الحكومة القول: "أنا على ثقة من أنه في إطار مجلس الاتحاد الأوروبي المقبل، الذي من المقرر أن ينعقد في منتصف في شهر يوليو المقبل، سنكون قادرين على الوصول إلى الهدف: مشروع صندوق الإنعاش، الذي نسميه الآن "الجيل القادم" والذي سيتم ربطه بالإطار المالي المتعدد السنوات في نطاق حزمة واحدة".

وأشار كونتي الى أنه "لا يوجد ارتباط بين صندوق الإنعاش والآليات المالية الأوروبية الأخرى"، فقد قامت المؤسسات الأوروبية بتعبئة مجموعة واسعة من الأدوات، لكل منها غرضه الخاص".

واختتم، مؤكدا أن "استخدام آلية الاستقرار الأوروبية (Mes) ليست توطئة لاستخدام موارد صندوق الإنعاش".

وكام كونتي أكد، خلال احاطة أمام مجلس نواب بلاده،الاسبوع الماضى، أن مواقف الدول الاعضاء في الاتحاد "لا تزال بعيدة في بعض النقاط" حول خطة الانعاش، على الرغم من "التقدم الكبير الذي أحرز في الأشهر الماضية".

وأضاف كونتي "فلنتذكر أنه عندما اقترحت إيطاليا صندوقًا أوروبيًا مخصصًا للتعافي وممولًا بالدين المشترك، فإن الكثير، حتى في بلدنا، وصفونا بالحالمين".

 وأوضح كونتي "في الأسابيع الأخيرة، لا نناقش إنشاء هذا الصندوق من عدمه، ولا يوجد أي نقاش حول سندات ديون استثنائية مشتركة لتمويله، والتي أصبحت الآن أمرا مفروغا منه".

وكان كونتى دعا إلى "خطة جريئة" في مستهل محادثات عبر الفيديو بين قادة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإنقاذ الاقتصاد والمجتمع الإيطاليين من "الصدمة غير المسبوقة" التي أحدثها وباء كوفيد-19.

 


ايطاليا

رئيس حكومة ايطاليا

اوروبا

اقتصاد

كوفيد19

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة

رئيس الوزراء يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

كسوف الشمس يودع الآن الكرة الأرضية بعد رصده جزئيا بمصر لمدة ساعتين

كسوف الشمس يودع الآن الكرة الأرضية بعد رصده جزئيا بمصر لمدة ساعتين

وصول أسئلة امتحان العربى للثانوية العامة للجان الامتحانات تحت حراسة الشرطة

وصول أسئلة امتحان العربى للثانوية العامة للجان الامتحانات تحت حراسة الشرطة

الأرصاد تتوقع طقس شديد الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 40 درجة

الأرصاد تتوقع طقس شديد الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 40 درجة

"اتقتل بسبب رشة مية".. حكاية جريمة الدم والغدر بالشرقية (فيديو)

"اتقتل بسبب رشة مية".. حكاية جريمة الدم والغدر بالشرقية (فيديو)

التعليم: 650 ألف طالب يؤدون اليوم امتحان العربى فى 2216 لجنة

التعليم: 650 ألف طالب يؤدون اليوم امتحان العربى فى 2216 لجنة

مدراء الأمن يتفقدون محيط المدارس قبل بدء امتحانات الثانوية العامة

مدراء الأمن يتفقدون محيط المدارس قبل بدء امتحانات الثانوية العامة

اليوم دار الافتاء تستطلع هلال شهر ذو القعدة لعام 1441 هجريا

اليوم دار الافتاء تستطلع هلال شهر ذو القعدة لعام 1441 هجريا

صرف العلاوتين الدورية والخاصة ومنحة قطاع الأعمال.. أول يوليو

صرف العلاوتين الدورية والخاصة ومنحة قطاع الأعمال.. أول يوليو

20 صورة من لجان الثانوية بالمحافظات قبل ساعات من بدء ماراثون الامتحانات

20 صورة من لجان الثانوية بالمحافظات قبل ساعات من بدء ماراثون الامتحانات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة