رئيس حكومة إيطاليا: بدأنا نشعر بالعواقب الاقتصادية السلبية لأزمة كورونا

كتبت ـ فاطمة شوقى

أكد رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبى كونتي أن "استجابة أوروبا إزاء هذا الركود الناجم عن الوباء، يجب أن تكون بالمستوى المطلوب، فقد بدأنا نشعر بالعواقب السلبية في جميع البلدان. ​​إنه واقع عالمي وليس أوروبي فقط"، وفي تصريحات على هامش أعمال الندوة الحكومية حول الاقتصاد، الملتئمة في "فيلا بامفيلي" التاريخية بروما، وأضاف "لقد اتخذنا اليوم خطوة إلى الأمام لأنه لا يزال هناك اختلاف في المواقف، فلم نتجه بعد بشكل موحد نحو الحل النهائي على المستوى الأوروبي، لكن المناخ المناسب ينضج"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وتابع رئيس الحكومة القول: "أنا على ثقة من أنه في إطار مجلس الاتحاد الأوروبي المقبل، الذي من المقرر أن ينعقد في منتصف في شهر يوليو المقبل، سنكون قادرين على الوصول إلى الهدف: مشروع صندوق الإنعاش، الذي نسميه الآن "الجيل القادم" والذي سيتم ربطه بالإطار المالي المتعدد السنوات في نطاق حزمة واحدة".

وأشار كونتي الى أنه "لا يوجد ارتباط بين صندوق الإنعاش والآليات المالية الأوروبية الأخرى"، فقد قامت المؤسسات الأوروبية بتعبئة مجموعة واسعة من الأدوات، لكل منها غرضه الخاص".

واختتم، مؤكدا أن "استخدام آلية الاستقرار الأوروبية (Mes) ليست توطئة لاستخدام موارد صندوق الإنعاش".

وكام كونتي أكد، خلال احاطة أمام مجلس نواب بلاده،الاسبوع الماضى، أن مواقف الدول الاعضاء في الاتحاد "لا تزال بعيدة في بعض النقاط" حول خطة الانعاش، على الرغم من "التقدم الكبير الذي أحرز في الأشهر الماضية".

وأضاف كونتي "فلنتذكر أنه عندما اقترحت إيطاليا صندوقًا أوروبيًا مخصصًا للتعافي وممولًا بالدين المشترك، فإن الكثير، حتى في بلدنا، وصفونا بالحالمين".

وأوضح كونتي "في الأسابيع الأخيرة، لا نناقش إنشاء هذا الصندوق من عدمه، ولا يوجد أي نقاش حول سندات ديون استثنائية مشتركة لتمويله، والتي أصبحت الآن أمرا مفروغا منه".

وكان كونتى دعا إلى "خطة جريئة" في مستهل محادثات عبر الفيديو بين قادة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإنقاذ الاقتصاد والمجتمع الإيطاليين من "الصدمة غير المسبوقة" التي أحدثها وباء كوفيد-19.