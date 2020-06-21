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رئيس جامعة المنوفية يجتمع بمجلس إدارة مركز تسويق الخدمات الجامعية "أون لاين"

الأحد، 21 يونيو 2020 04:25 م
رئيس جامعة المنوفية يجتمع بمجلس إدارة مركز تسويق الخدمات الجامعية "أون لاين" الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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اجتمع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية أون لاين بأعضاء مجلس إدارة مركز تسويق الخدمات الجامعية الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عادل نصار عميد العلوم والدكتور عمرو مسعد المشرف على المركز.

تم خلال الاجتماع استعراض ماتم إنجازه فى الفترة السابقة، والموافقة على تنظيم عدد من الدورات عن تنمية المهارات، وبحث سبل تطبيق التدريب عن بعد، ومناقشة إنشاء مكتب للخدمات الإلكترونية،

وناقش رئيس الجامعة سبل تطوير المركز فى ظل كاتم إنجازه خلال الفترة السابقة، ووضع تصور لتطويره واستحداث دورات تدريبية تخدم المجتمع وتلبى احتياجاته المختلفة.

وفى وقت سابق عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية اجتماعه الشهرى بعمداء الكليات عبر موقع الاتصال الإلكترونى، بمشاركة نائبى رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة لمناقشة الموضوعات التى تحتاج لدراسة قبل عرضها على مجلس الجامعة القادم، ومتابعة آخر المستجدات.

استهل رئيس الجامعة الاجتماع بتوجيه الشكر لجميع الأطقم الطبية بالمستشفى الجامعى ومعهد الكبد القومى لمجهوداتهم الكبيرة فى ظل الأزمة الراهنة لانتشار فيروس كورونا المستجد، وبدء العمل بمستشفى العزل بمعهد الكبد القومى وتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للمصابين من اعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وتواجدهم بكامل طاقتهم والتعاون بينهم لتخطى الأزمة، معربا عن تقديره لكافة جنود الجيش الأبيض.

واستعرض رئيس الجامعة الاستعدادات النهائية لإجراء الامتحانات التحريرية لطلاب السنوات النهائية، والضوابط العامة الواجب اتباعها، والانتهاء من وضع الجداول بعد إجراء التعديلات اللازمة، والأخذ فى الاعتبار الضوابط والإجراءات الإحترازية والوقائية والصحية اللازمة لمنع انتشار العدوى، واتخاذ المسافات البينية اللازمة والترتيب بين الكليات للحد من التكدس والتزاحم.

 


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