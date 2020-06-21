رئيس امتحانات الثانوية العامة يتابع دخول الطلاب بإحدى لجان إدارة الخليفة

كتب محمود طه حسين

تابع الدكتور رضا حجازى رئيس امتحانات الثانوية العامة دخول الطلاب واستعدادات إحدى لجان إدارة الخليقة والمقطم بالقاهرة قبل ساعات من بدء الامتحانات، مؤكدا أن هناك تنظيم لدخول الطلاب والالتزام بالضوابط والإجراءات للحماية من كورونا.

وأوضح أنه يتابع سير الامتحانات من داخل غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، لافتا إلى أن الأسئلة وصلت فى مواعيدها وجار المتابعة من قبل العاملين بالغرفة.