رئيس الوزراء الفلسطينى يبحث مع سفير جمهورية نيكاراجوا تأثير كورونا

بحث رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، مع سفير جمهورية نيكاراجوا لدى فلسطين روبرتو موراليس، تأثير وباء كورونا على البلدين.
وذكر أشتية - في بيان ،نشرية وكالة انباء فلسطين /وفا/اليوم الأحد-أنه المباحثات تناولت تبعات خطط الضم الإسرائيلية على إقامة الدولة الفلسطينية وعلى مبدأ الالتزام بالقانون الدولي والقرارات الأممية.
وعبّر اشتية عن شكره لمواقف نيكاراجوا الداعمة لفلسطين ولشعبها في المحافل الدولية، والنابعة من العلاقة التاريخية بين الشعبين.
ومن جانبه، نقل موراليس تحيات الرئيس النيكاراجوي دانييل أورتيغا، مؤكدا إيمان بلاده بعدالة القضية الفلسطينية وأن حكومته وشعبه سيبقيان دائماً إلى جانب فلسطين.
رئيس الوزراء الفلسطينى يبحث مع سفير جمهورية نيكاراجوا تأثير كوروناالأحد، 21 يونيو 2020 05:38 م
رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بحث رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، مع سفير جمهورية نيكاراجوا لدى فلسطين روبرتو موراليس، تأثير وباء كورونا على البلدين.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
نائب رئيس حركة فتح: ندرس إعلان مجلس تأسيسى وإقرار دستور لدولة فلسطينالسبت، 20 يونيو 2020 01:58 م
33 إصابة جديدة بكورونا فى فلسطين ترفع الحصيلة إلى 903 حالاتالسبت، 20 يونيو 2020 09:01 ص
فلسطين .. منافسات الفروسية تعود فى غزة بعد تخفيف قيود كوروناالجمعة، 19 يونيو 2020 02:00 م
فلسطين تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا .. وحصيلة اليوم: 44 إصابةالخميس، 18 يونيو 2020 07:47 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة