رئيس الوزراء الفلسطينى يبحث مع سفير جمهورية نيكاراجوا تأثير كورونا

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بحث رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، مع سفير جمهورية نيكاراجوا لدى فلسطين روبرتو موراليس، تأثير وباء كورونا على البلدين.

وذكر أشتية - في بيان ،نشرية وكالة انباء فلسطين /وفا/اليوم الأحد-أنه المباحثات تناولت تبعات خطط الضم الإسرائيلية على إقامة الدولة الفلسطينية وعلى مبدأ الالتزام بالقانون الدولي والقرارات الأممية.

وعبّر اشتية عن شكره لمواقف نيكاراجوا الداعمة لفلسطين ولشعبها في المحافل الدولية، والنابعة من العلاقة التاريخية بين الشعبين.

ومن جانبه، نقل موراليس تحيات الرئيس النيكاراجوي دانييل أورتيغا، مؤكدا إيمان بلاده بعدالة القضية الفلسطينية وأن حكومته وشعبه سيبقيان دائماً إلى جانب فلسطين.