اليوم السابع
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رئيس الأركان الإسرائيلى: إيران أصبحت الدولة الأخطر فى الشرق الأوسط

الأحد، 21 يونيو 2020 11:06 م
رئيس الأركان الإسرائيلى: إيران أصبحت الدولة الأخطر فى الشرق الأوسط أفيف كوخافي
كتب- هاشم الفخراني

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قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلى أفيف كوخافي مساء اليوم إن إيران تقدمت بمشروعها النووى، وأصبحت الدولة الأخطر في الشرق الأوسط".
 
وتابع كوخافي  أن إيران حققت تقدماً كبيراً ببرنامجها النووى، موضحاً أن طهران لديها أيضا أسلحة تقليدية، تساعد وتمول حزب الله، تؤثر وتساعد حماس والجهاد الاسلامي، وتقف وراء عمليات إرهابية ضد اسرائيل بمختلف الأبعاد وميادين القتال وعلى نطاق واسع". 
 
 
على جانب أخر، كشف موقع اقتصاد نيوز الإيرانى وفاة روح الله فتحى، مسئول مكتب المرشد الأعلى فى الحرس الثورى بمدينة بوكان شمال غرب إيران باقليم آذربيجان، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وذكر الموقع أنه كان يرقد فى مستشفيات مياندواب ويتبرز لتلقى العلاج.
 
 
 

إيران

إسرائيل

تل ابيب

طهران

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