دعوى قضائية ضد نواب الإخوان فى البرلمان التونسى بسبب "صورة مرسى"

كتب مصطفى عنبر

صرح النائب بالبرلمان التونسى صلح شعيب أنه سيتم مع مجموعة من المواطنين رفع دعوى قضائية ضد النواب الذين رفعوا صورة المعزول "محمد مرسى" داخل مجلس نواب الشعب، وكل الذين وقفوا إلى جانبهم. وأكد "شعيب"، فى تصريحات لوسائل إعلامية تونسية، أن هذا العمل وصفه بالتحدى للسيادة الوطنية.

وأوضح: "ما أقدم عليه نواب حركة النهضة يكشف عن ولائهم للجماعة، وهو أمر يعاقب عليه الدستور ويعاقب عليه كذلك قانون الأحزاب. واستنكرت العديد من الكتل البرلمانية دعم حزب النهضة التونسى -إخوان تونس- للجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة التى تهدد الأمن القومى العربى.